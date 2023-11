Hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong trung, dài hạn

(TBTCO) - Trải qua 3 phần thi ở vòng chung kết, 4 đội thi Trap Stock, The Hammerheads, Wisteria, Twenty - eight đã mang đến những màn thi đấu đầy thăng hoa và bùng nổ cảm xúc. Đội The Hammerheads đã xuất sắc giành được vị trí Quán quân cuộc thi Phân tích đầu tư tài chính 2023.