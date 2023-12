HOSE quyết liệt các giải pháp hỗ trợ thị trường hoạt động an toàn, hiệu quả

(TBTCO) - Năm 2023, mặc dù có nhiều biến động, nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn duy trì hoạt động ổn định, thông suốt, minh bạch và có thanh khoản tốt. Trong thành công chung đó, có đóng góp của S Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) . Năm 2024, HOSE đặt mục tiêu triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để vừa hỗ trợ thị trường hoạt động ổn định, an toàn, hiệu quả, vừa tạo điều kiện, khuyến khích các doanh nghiệp niêm yết nâng chất lượng quản trị công ty và phát triển bền vững.

Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel và các đại biểu tham dự đã tiến hành Nghi thức đánh cồng trang trọng tại HOSE sáng 5/5/2023.

Năm 2023, các yếu tố khách quan trong khu vực và thế giới như căng thẳng địa chính trị gia tăng, tăng trưởng kinh tế thấp, lạm phát ở mức cao và nhu cầu tiêu dùng giảm… đã tác động lên nhiều thị trường chứng khoán (TTCK) toàn cầu, bao gồm cả thị trường Việt Nam.

Tuy nhiên, các chính sách điều hành kinh tế kịp thời, linh hoạt, hiệu quả của Chính phủ đã hỗ trợ cho TTCK trong nước duy trì sự ổn định, an toàn, minh bạch và có thanh khoản tích cực. Hoạt động giao dịch chứng khoán trên HOSE nửa cuối năm 2023 cho thấy những tín hiệu hồi phục và có nhiều điểm sáng.

Khối lượng và giá trị chứng khoán niêm yết tăng trưởng

Năm 2023, mặc dù bối cảnh chung của TTCK không thực sự thuận lợi, song hoạt động giao dịch trên HOSE cơ bản vẫn ghi nhận sự ổn định, với nhiều chỉ tiêu có tăng trưởng so với năm trước. Theo đó, tính đến ngày 26/12/2023, trên HOSE có 394 mã cổ phiếu, 14 mã chứng chỉ quỹ ETF, 3 mã chứng chỉ quỹ đóng và 231 mã chứng quyền có bảo đảm (CW) đang niêm yết và giao dịch chính thức. Tổng khối lượng và giá trị chứng khoán niêm yết lần lượt đạt 153,5 tỷ chứng khoán và hơn 1,5 triệu tỷ đồng, tăng 6,84% về khối lượng và 6,07% về giá trị so với cuối năm 2022.

339 mã chứng khoán mới vào giao dịch Từ đầu năm đến hết ngày 26/12/2023, có 339 mã chứng khoán mới được niêm yết và giao dịch trên HOSE, bao gồm 5 mã cổ phiếu, 3 mã chứng chỉ quỹ ETF và 331 mã CW với khối lượng niêm yết lần lượt là 269 triệu cổ phiếu, 16,5 triệu chứng chỉ quỹ ETF và 2,65 tỷ CW. Bên cạnh đó, có 209 mã chứng khoán bị hủy niêm yết, gồm 13 mã cổ phiếu bị hủy niêm yết bắt buộc với khối lượng 1,42 tỷ cổ phiếu và 196 mã CW bị hủy niêm yết do đến thời gian đáo hạn với khối lượng 1,6 tỷ CW.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/12/2023, chỉ số VN-Index đạt 1.122,25 điểm, tăng 11,43% so với năm 2022. Mức vốn hóa cổ phiếu niêm yết trên HOSE tại ngày 26/12/2023 đạt hơn 4,5 triệu tỷ đồng, tăng 12,64% so với cuối năm 2022 và tương đương 47,57% GDP năm 2022. Tổng khối lượng giao dịch chứng khoán từ đầu năm đến hết ngày 26/12/2023 đạt hơn 187,7 tỷ chứng khoán với tổng giá trị giao dịch đạt gần 3,73 triệu tỷ đồng, tương ứng với khối lượng giao dịch bình quân đạt 779 triệu chứng khoán/ngày (tăng 12,3% so với năm 2022) và giá trị giao dịch bình quân 15.246 tỷ đồng/ngày (giảm 11,2% so với năm 2022).

Đến hết ngày 26/12/2023, trên HOSE có 43 doanh nghiệp có vốn hóa hơn 1 tỷ USD, tăng thêm 6 doanh nghiệp so với cuối năm 2022. Trong đó Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam là doanh nghiệp duy nhất có vốn hóa đạt 19 tỷ USD.

Tăng giám sát và hỗ trợ thị trường

Lãnh đạo HOSE trao giải thưởng cho Top 10 doanh nghiệp QTCT tốt nhất nhóm vốn hóa lớn năm 2023. Ảnh: Duy Dũng

Công tác giám sát thị trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của HOSE năm 2023. Đến hết ngày 26/12/2023, HOSE đã phát hiện 222 trường hợp giao dịch cổ phiếu quỹ, người nội bộ, cổ đông lớn và người có liên quan công bố thông tin và giao dịch cổ phiếu không đúng quy định theo Thông tư 96/2020/TT-BTC, tăng 38 trường hợp so với cùng kỳ năm trước.

Cũng trong năm 2023, HOSE đã đưa 97 trường hợp vào các diện xử lý vi phạm, trong đó, 51 trường hợp đưa vào diện cảnh báo, 28 trường hợp đưa vào diện kiểm soát, 9 trường hợp hạn chế giao dịch và 9 trường hợp đình chỉ giao dịch. Điển hình trong năm 2023 là việc loại bỏ đối với giao dịch bán cổ phiếu LDG của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty này vào ngày 15/8 do không thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Cùng với đó, nhằm nâng cao chất lượng công tác giám sát công ty niêm yết và công tác xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết, HOSE đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) nhằm đào tạo nội bộ, giải đáp các vướng mắc về nghiệp vụ kế toán - kiểm toán. Đồng thời, HOSE cũng ký Biên bản Ghi nhớ hợp tác với Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) và Hiệp hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA) để triển khai các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng báo cáo về môi trường và xã hội của các công ty niêm yết, thông qua giải thưởng Báo cáo Phát triển bền vững trong khuôn khổ Cuộc bình chọn doanh nghiệp niêm yết. Bên cạnh đó, HOSE đã phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Deloitte tổ chức buổi chia sẻ kiến thức về kỹ năng rà soát các khoản mục trọng yếu trên báo cáo tài chính...

Ngoài việc tăng cường công tác giám sát, HOSE phối hợp với các đối tác triển khai các hoạt động nhằm tăng cường nhận thức của các doanh nghiệp niêm yết trong việc minh bạch thông tin và quản trị công ty. Song song với đó, HOSE thường xuyên tổ chức các cuộc hội thảo nhằm cập nhật các quy định, chính sách liên quan đến TTCK, các chương trình đào tạo để phổ biến các thông lệ quốc tế tốt về quản trị công ty (QTCT), phát triển bền vững (PTBV) và hướng dẫn, tập huấn cho doanh nghiệp trong việc thực thi các quy định về QTCT để đưa vai trò của QTCT, PTBV vào tầm nhìn và chiến lược phát triển dài hạn; qua đó, nâng cao giá trị doanh nghiệp, gia tăng niềm tin của nhà đầu tư. Điều này đã được thể hiện tại Lễ trao giải Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết năm nay với hơn 50 doanh nghiệp niêm yết xuất sắc (trong gần 600 doanh nghiệp tham gia tại hai sàn niêm yết) ở 3 hạng mục báo cáo thường niên, QTCT và báo cáo PTBV.