Hướng dẫn thời gian chuyển đổi thực hiện C/O mẫu D mới

Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn các đơn vị hải quan địa phương thực hiện đối với C/O mẫu D (hàng hoá xuất nhập khẩu trong khối ASEAN), bao gồm cả C/O điện tử truyền qua hệ thống một cửa quốc gia và C/O bản giấy.

Ảnh TL minh họa Cụ thể, đối với C/O được cấp trong giai đoạn chuyển tiếp từ ngày 1/5/2022 đến hết ngày 31/10/2022, cơ quan hải quan chấp nhận C/O mẫu D cũ (quy định tại Thông tư 19/2020/TT-BTC) và C/O mẫu D mới. Đối với C/O mẫu D được cấp kể từ ngày 1/11/2022, cơ quan hải quan chỉ chấp nhận C/O mẫu D được cấp theo mẫu mới. Các hướng dẫn nói trên của Tổng cục Hải quan được phát hành căn cứ trên cơ sở báo cáo Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN lần thứ 35 và Phiên họp giữa kỳ của Tiểu ban xuất xứ hàng hóa trong ASEAN./.

Hồng Vân