Huyện Hải Hà - điểm sáng tiên phong trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Năm 2023 huyện Hải Hà có 16/19 chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Tổng giá trị sản xuất các khu vực kinh tế của huyện đạt 33.497 tỷ đồng, tăng 10,72% so với năm 2022; thu nhập bình quân đầu người đạt 3.856 USD, đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, tăng 48 USD so với năm 2022. Số hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh giai đoạn 2023 - 2025 hiện trên địa bàn huyện còn 67 hộ, tỷ lệ 0,36%. Trong năm hoàn thành xây mới và sửa chữa cho 33 nhà tạm, nhà dột nát. Tổ chức gắn biển 3 công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh.