Kế hoạch tăng trưởng 2025: Càng khó khăn, càng nỗ lực

Đề nghị Hoa Kỳ hoãn áp thuế với Việt Nam ít nhất 45 ngày Trong lịch trình làm việc dày đặc của ngày nghỉ lễ 7/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hai cuộc họp quan trọng với các bộ, ngành, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các hiệp hội, doanh nghiệp để cập nhật diễn biến mới, tiếp tục thảo luận về các giải pháp sau khi phía Hoa Kỳ công bố áp thuế với hàng hóa từ nhiều quốc gia. Tại cuộc họp với các bộ, ngành tối 7/4, sau khi nghe các báo cáo, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu giải pháp là đề nghị phía Hoa Kỳ hoãn áp thuế với Việt Nam ít nhất là 45 ngày để đàm phán, chuẩn bị và chuyển tiếp trạng thái. Đồng thời, tiếp cận và đàm phán với phía Hoa Kỳ để có thỏa thuận song phương, tiến tới cân bằng thương mại bền vững, có lợi cho cả hai bên. Về thuế, sẽ thực hiện theo định hướng thỏa thuận cấp cao giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Donald Trump. Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục mua thêm các mặt hàng Hoa Kỳ có thế mạnh, Việt Nam có nhu cầu, kể cả các mặt hàng liên quan an ninh - quốc phòng; thúc đẩy giao hàng sớm với các hợp đồng thương mại máy bay. Cùng với đó, rà soát, tiếp tục giải quyết dứt điểm, hiệu quả các quan tâm của phía Hoa Kỳ. Theo thống kê năm 2024 và 3 tháng đầu năm 2025 kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ chiếm 29,5%/tổng kim ngạch xuất khẩu. Một số mặt hàng xuất khẩu sang thị trường này có kim ngạch lớn bao gồm: Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm khoảng 42,2%/tổng kim ngạch xuất khẩu chung của tất cả các thị trường; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện chiếm 32%; hàng dệt, may chiếm 43,6%; điện thoại các loại và linh kiện 18,2%; gỗ và sản phẩm gỗ 55,6%; giày dép các loại 36%. Khi phía Hoa Kỳ áp thuế, ngành hàng chịu ảnh hưởng lớn nhất là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện do đang có mức thuế suất trung bình thấp là 0,12%. Các doanh nghiệp FDI sẽ chịu tác động lớn hơn do kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ lớn hơn nhiều so với doanh nghiệp trong nước. Đồng thời, các doanh nghiệp FDI có kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu cũng tương đối cao so với doanh nghiệp trong nước.