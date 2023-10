Khai thác sức mạnh công nghệ để kết nối hải quan thế giới

(TBTCO) - Theo đánh giá của các chuyên gia, thị trường vật liệu xây dựng quý III/2023 vẫn gặp nhiều khó khăn do nguồn cầu yếu, giá bán không tăng, thậm chí giá thép giảm lần thứ 19, giá xi măng giữ nguyên; riêng cát san nền cho các dự án cao tốc tăng nhẹ do thiếu nguồn cung. Dự báo từ nay đến cuối năm giá thép, xi măng tiếp tục bình ổn, không có biến động về giá, do thị trường bất động sản vẫn chưa phục hồi.