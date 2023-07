Việt Nam khẳng định vị thế trong chuyển đổi số của hải quan thế giới

(TBTCO) - Hải quan Việt Nam đang gấp rút hoàn thành việc tổ chức Hội nghị và Triển lãm Công nghệ của Tổ chức Hải quan Thế giới năm 2023. Đây là hội nghị có tính chất toàn cầu về ứng dụng công nghệ mới nổi mang tính thời sự và phù hợp với các ưu tiên của Việt Nam nói chung và Hải quan Việt Nam nói riêng.

Hải quan Việt Nam đã đạt nhiều thành quả về chuyển đổi số trong thời gian qua. Ảnh: T.L

Phù hợp với các ưu tiên của Việt Nam

Giai đoạn hiện nay, ứng dụng công nghệ hiện đại, chuyển đổi số là một trong những nội dung ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Việt Nam. Trong lĩnh vực hải quan, Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 20/5/2022 phê duyệt Chiến lược Phát triển hải quan đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ cũng đề ra mục tiêu cơ bản hoàn thành hải quan số đến năm 2025. Mục tiêu tổng quát của chiến lược là xây dựng Hải quan Việt Nam chính quy, hiện đại, ngang tầm hải quan các nước phát triển trên thế giới, dẫn đầu trong thực hiện chính phủ số, với mô hình hải quan số, hải quan thông minh. Từ đó, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hải quan, quản lý hải quan...

Để tiến tới xây dựng hải quan số, hải quan thông minh, Hải quan Việt Nam cần ứng dụng các công nghệ mới, công nghệ thông minh của hải quan các nước tiên tiến trên thế giới. Trong bối cảnh đó, Hải quan Việt Nam đã được Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) giao đăng cai Hội nghị và Triển lãm Công nghệ của WCO năm 2023. Đây là một trong những sự kiện thường niên quan trọng nhất của WCO và cũng là hội nghị mang tính chất toàn cầu về ứng dụng công nghệ mới nổi, mà trọng tâm là chuyển đổi số, phân tích dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối, máy học, internet vạn vật… mang tính thời sự và phù hợp với các ưu tiên của Việt Nam nói chung và Hải quan Việt Nam nói riêng.

Việc Hải quan Việt Nam chủ trì tổ chức sự kiện trên sẽ giúp khẳng định sự đóng góp của Hải quan Việt Nam trong khuôn khổ WCO. Đây cũng là lần đầu tiên Hải quan Việt Nam đăng cai tổ chức một sự kiện toàn cầu của WCO có quy mô lớn tới 1.000 - 1.500 đại biểu, với sự tham dự của lãnh đạo WCO, lãnh đạo Tổng cục Hải quan các nước, cũng như các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ tham dự triển lãm.

Ở góc độ quảng bá hình ảnh quốc gia, với số lượng lớn đại biểu dự kiến sẽ tham dự, hội nghị cũng là dịp giới thiệu, quảng bá với bạn bè quốc tế trên toàn thế giới về các danh lam thắng cảnh, các địa điểm tham quan du lịch của Thủ đô Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.

Mở ra cơ hội học hỏi công nghệ hiện đại

Theo bà Nguyễn Thị Việt Nga - Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Tổng cục Hải quan), hội nghị là cơ hội để Hải quan Việt Nam giới thiệu về các nỗ lực hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ của Hải quan Việt Nam trong việc triển khai các nội dung chuyển đổi số, xây dựng hải quan thông minh, góp phần nâng cao hình ảnh của Hải quan Việt Nam.

Việc đăng cai hội nghị cũng sẽ mở ra cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các nước khi hải quan các nước chia sẻ những kinh

nghiệm của mình trong việc áp dụng các công nghệ về quản lý hải quan hiện đại. Tại phần triển lãm, hải quan các nước sẽ chia sẻ với nhau những công nghệ kiểm soát luồng thương mại giữa các nước để tạo thuận lợi nhất.

Hội nghị sẽ có sự tham dự của Tổng thư ký WCO, vì vậy, Tổng cục Hải quan đã trình Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt việc phối hợp với WCO đăng cai tổ chức tại Hà Nội vào tháng 10/2023. Theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính (cụ thể là Tổng cục Hải quan) được giao chủ trì.

Bà Nguyễn Thị Việt Nga cho biết, đại diện của WCO cũng đã sang làm việc với Hải quan Việt Nam về công tác chuẩn bị cho hội nghị và khảo sát thực tế để lựa chọn địa điểm tổ chức hội nghị tại Hà Nội.

Để chuẩn bị cho công tác đăng cai tổ chức hội nghị, Tổng cục Hải quan cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo do ông Nguyễn Văn Thọ - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan làm Trưởng ban, với sự tham gia của đại diện một số bộ, ngành, UBND TP. Hà Nội và các đơn vị của Tổng cục Hải quan. Các nhóm giúp việc gồm: nhóm phụ trách công tác nội dung; nhóm phụ trách công tác tổ chức (bao gồm các công tác đảm bảo lễ tân, hậu cần, an ninh, y tế và an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy) và nhóm tuyên truyền.

Ngoài việc phối hợp với WCO trong công tác tổ chức hội nghị, các sự kiện lễ tân, đối ngoại để đảm bảo sự thành công của hội nghị, Hải quan Việt Nam cũng sẽ tham gia thực hiện các bài phát biểu, một số nội dung trình bày và tham gia điều phối tại một số phiên thảo luận của hội nghị.