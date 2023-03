Kim ngạch xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài giảm sâu Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kim ngạch xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài giảm sâu hơn trong 3 tháng đầu năm 2023. Xuất khẩu (kể cả dầu thô) ước đạt 59,91 tỷ USD, giảm 10% so với cùng kỳ (giảm mạnh hơn so với mức giảm 5,3% trong 2 tháng đầu năm), chiếm 75,7% kim ngạch xuất khẩu cả nước. Nhập khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài ước đạt gần 50,47 tỷ USD, giảm 13% so cùng kỳ và chiếm 66,6% kim ngạch nhập khẩu cả nước.