Khơi thông “điểm nghẽn”, giảm chi phí logistics cho vùng đồng bằng sông Cửu Long

(TBTCO) - Lũy kế 5 tháng đầu năm 2023, Cục Thuế Long An thu ngân sách nhà nước được 7.183 tỷ đồng, đạt 48,3% dự toán pháp lệnh, đạt 45,8% dự toán tỉnh giao, bằng 81,6% so với cùng kỳ. Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được giao, Cục Thuế Long An sẽ tăng cường quản lý tốt công tác kê khai thuế của người nộp thuế, nhận diện, đánh giá rủi ro người nộp thuế để có biện pháp quản lý phù hợp.