(TBTCO) - Theo Tổng cục Hải quan, tháng 8 vừa qua, các địa bàn không phát sinh điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tình hình hoạt động của tội phạm ma túy cũng có chiều hướng giảm so với thời điểm trước.

Lực lượng chức năng Cao Bằng bắt một vụ nhập lậu nội tạng động vật hồi đầu tháng 9/2023.

Tội phạm ma túy vẫn phức tạp, nhưng có giảm

Các địa bàn phát sinh các vụ việc buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa có số vụ việc, trị giá tang vật lớn như: Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Bình, An Giang..., tập trung vào một số hành vi như: không khai báo, khai hải quan không đúng với thực tế hàng hóa; che giấu nguồn gốc, tuyến đường của lô hàng nhằm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng cấm như pháo nổ, ma túy, động vật hoang dã, lâm sản, thuốc lá, đường kính, dầu D/O...

Tình hình hoạt động của tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy vẫn diễn biến hết sức phức tạp, nhưng giảm so với tháng trước.

Các đối tượng lợi dụng loại hình H11 (hàng nhập khẩu khác) để vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy qua biên giới về Việt Nam và chuyển tiếp đi các nước khác tiêu thụ. Thủ đoạn cất giấu của chúng thường ngụy trang ma túy trong các gói kẹo, thực phẩm chức năng, thức ăn chó mèo, mỹ phẩm... Trong đó, xuất hiện hiện tượng mới các chất ma túy từ các nước quá cảnh đi Lào.

Với vai trò là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Bộ Tài chính trong công tác phòng, chống rửa tiền; chống tài trợ, phòng chống khủng bố, Tổng cục Hải quan đã thực hiện các nhiệm vụ của Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Phòng chống rửa tiền quốc gia, Tổ giúp việc sau đánh giá đa phương APG, Nhóm đánh giá rủi ro quốc gia về phòng chống rửa tiền trong việc tổng hợp số liệu, báo cáo, tham gia ý kiến, đánh giá rủi ro của ngành Hải quan liên quan đến công tác phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ, phòng, chống khủng bố.

Trước tình hình trên, với vai trò cơ quan tham mưu, giúp việc cho Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ban chỉ đạo 389 Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, cảnh báo cho các Cục Hải quan tỉnh thành phố, hướng dẫn thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại: cảnh báo đối tượng, tuyến đường, thủ đoạn cất giấu chất ma tuý; cảnh báo thủ đoạn vận chuyển hàng hoá vi phạm pháp luật qua tuyến hàng không; trao đổi kinh nghiệm và hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát ma túy.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan đã tổ chức Hội nghị trao đổi về công tác nghiệp vụ kiểm soát hải quan; phòng, chống ma túy và kỹ thuật, tàu thuyền tại Đà Nẵng và tổ chức lớp Tập huấn công tác quản lý, huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ do chuyên gia Hải quan Cuba giảng dạy.

Thuốc lá lậu do lực lượng kiểm soát Hải quan Kiên Giang bắt giữ.

Khởi tố hàng trăm vụ việc

Về kết quả, trong tháng, tính từ 16/7 đến 15/8/2023, toàn ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 1.513 vụ việc vi phạm pháp luật hải quan. Trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 265 tỷ đồng. Cơ quan hải quan đã khởi tố 1 vụ và chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 9 vụ. Số tiền thu nộp ngân sách nhà nước 32 tỷ đồng.

Lũy kế 8 tháng năm 2023 (từ 16/12/2022 đến 15/8/2023), toàn ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 11.329 vụ việc vi phạm pháp luật hải quan. Trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 4.435 tỷ đồng.

Cơ quan hải quan đã khởi tố 22 vụ và chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 78 vụ. Số tiền thu nộp ngân sách nhà nước 363 tỷ đồng.

Riêng về công tác đấu tranh phòng, chống ma tuý, tháng qua, toàn ngành đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng khác phát hiện, bắt giữ 15 vụ/16 đối tượng.

Tang vật thu được khoảng 218kg ma túy các loại. Cụ thể: 3,5 kg heroin; 28,9 kg ketamine; 100 viên ketamin (dạng viên); 65,6 kg ma tuý tổng hợp; 19,8 gram và 40 viên loại ma tuý khác.

Như vậy, sau 8 tháng, ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ 182 vụ/194 đối tượng (trong đó cơ quan hải quan chủ trì 83 vụ).

Tang vật thu được trên 1,4 tấn ma túy các loại. Cụ thể gồm: 2,3 kg thuốc phiện; 71,3kg cần sa; 84,9 kg heroin; 321,3 kg cocain; 208 kg ketamin và 14.552 viên ketamin (dạng viên); 604,6 kg và 224 viên ma túy tổng hợp (dạng viên); 2,4 kg và 1.030 viên ma tuý khác (dạng viên)./.