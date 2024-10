Khu đô thị Bắc Hà Thanh của Phát Đạt được tỉnh Bình Định phê duyệt giá đất

Dự án Thuận An 2 có diện tích hơn 2,65 ha, cao 39 tầng, với tối đa 4 tầng hầm, cung cấp khoảng 3.270 căn hộ và 16 căn nhà phố liền kề. Đây là dự án thuộc tổ hợp dự án rộng 4,46 ha, với 2 khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 và Thuận An 2, có vị trí đắc địa tại trung tâm phát triển của TP. Thuận An, kết nối với đại lộ Bình Dương, đường Phú Lợi và đường Mỹ Phước – Tân Vạn.