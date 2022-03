Bình tĩnh “bốc thuốc” đúng bệnh Theo một số chuyên gia kinh tế, biến động giá nhiên liệu chắc chắn sẽ lan tỏa sang những nhóm hàng hóa khác. Lạm phát biến động trong bối cảnh dư địa của chính sách vĩ mô không còn lớn cũng là thách thức lớn trong điều hành. Chuyên gia của Ngân hàng HSBC cho rằng, giá nhiên liệu tăng chắc chắn tác động trực tiếp đến giá tiêu dùng. Lạm phát tăng 1,4% trong tháng 2 so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là do chi phí vận chuyển tăng trên 15% so với cùng kỳ năm trước. Do đó, các nhà hoạch định chính sách Việt Nam cần đặc biệt lưu tâm đến những rủi ro về lạm phát, vì giá hàng hóa tăng là vấn đề xảy ra trên diện rộng, chứ không chỉ xoay quanh nhiên liệu. Những cảnh báo đó là có cơ sở, do đó, cơ quan quản lý cũng không chủ quan trong điều hành. Theo đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân, ổn định lãi suất, áp dụng biện pháp mạnh để kìm giá xăng dầu là hai biện pháp làm dịu đà tăng giá, giảm tác động đến doanh nghiệp và đời sống người dân. Lạm phát có nhiều nguyên nhân: do tổng cầu tăng; do chi phí đẩy (giá xăng dầu tăng đẩy giá cước tăng, rồi đến lượt giá hàng hóa tăng theo phản ứng domino) do nguồn cung giảm đột ngột, cũng có thể do tâm lý ảnh hưởng đến cung cầu. “Chúng ta bình tĩnh xử lý, bốc đúng thuốc cho đúng bệnh” - ông Trần Hoàng Ngân nói. Từ nay đến cuối năm, Chính phủ tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, đồng thời góp phần hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân. Tiếp tục kiểm soát lạm phát cơ bản trong năm 2022 để tạo cơ sở cho việc kiểm soát lạm phát chung. Đồng thời, tiếp tục theo dõi sát diễn biến kinh tế thế giới, tình hình lạm phát chung, diễn biến giá cả các mặt hàng nhiên liệu và vật tư chiến lược. Trên cơ sở đó, đẩy mạnh công tác tổng hợp, phân tích, dự báo, xây dựng trước các kịch bản, phương án ứng phó trong trường hợp các hàng hóa trên thị trường thế giới tiếp tục tăng cao để điều hành sản xuất trong nước, cân đối cung cầu và điều hành, bình ổn giá phù hợp. Trong kiến nghị các giải pháp bình ổn giá, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp đã đề ra đối với từng mặt hàng để ổn định mặt bằng giá cả thị trường.