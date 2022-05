* Ông Đỗ Long Khánh – Chuyên gia Phân tích BVSC: Khắt khe hơn để doanh nghiệp phát triển an toàn, bền vững Chất lượng hoạt động của DN bảo hiểm sẽ được tăng cường khi dự thảo luật đưa ra tỷ lệ an toàn vốn cùng với các yêu cầu khắt khe hơn về việc công bố thông tin. Theo đó, dự thảo luật đã có các quy định về khả năng thanh toán và các biện pháp can thiệp khi tỷ lệ an toàn vốn (CAR) giảm xuống một mức nhất định. Đồng thời, dự thảo cũng đã yêu cầu các công ty bảo hiểm phải công bố báo cáo tài chính bán niên và cả năm đã được kiểm toán, cũng như các báo cáo về khả năng thanh toán, quản trị rủi ro trên trang điện tử của công ty và trang thông tin của Bộ Tài chính. Bên cạnh đó, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá khả năng thanh toán và báo cáo tách nguồn vốn chủ sở hữu, nguồn phí bảo hiểm đều phải được kiểm toán.