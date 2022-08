Lãi suất liên ngân hàng đang được điều tiết ở mức hợp lý

(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ một cách linh hoạt với sự điều tiết của hoạt động thị trường mở nhằm giảm áp lực tới tỷ giá. Lãi suất VND liên ngân hàng vẫn duy trì mức chênh lệch tối thiểu so với lãi suất USD.

Chênh lệch giữa lãi suất VND và USD liên ngân hàng ở vùng rủi ro

Báo cáo thị trường tiền tệ tuần qua của SSI Research cho biết, trong tuần qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ một cách linh hoạt với sự điều tiết của hoạt động thị trường mở nhằm giảm áp lực tới tỷ giá. Trong đó, NHNN đã liên tục phát hành tín phiếu với tổng khối lượng lên tới hơn 103 nghìn tỷ đồng, ở các kỳ hạn 7, 14 và 28 ngày. Lãi suất phát hành cũng được nâng nhẹ lên 2,6% cho kỳ hạn 7 ngày, 3,0% cho kỳ hạn 14 ngày và 3,45% cho kỳ hạn 28 ngày.

Bên cạnh việc phát hành tín phiếu, NHNN đã bán giao ngay một khối lượng USD trong dự trữ ngoại hối, và tổng cộng trong tuần qua, lượng VND rút ròng ước tính vào khoảng hơn 100 nghìn tỷ đồng. Nhờ vậy, mặt bằng lãi suất VND liên ngân hàng vẫn duy trì mức chênh lệch tối thiểu so với lãi suất USD. Kết tuần, lãi suất VND kỳ hạn qua đêm giao dịch quanh mức 2,5% - tương đương với lãi suất USD.

Tính đến ngày 15/8, tăng trưởng tín dụng ước đạt 9,62% so với cuối năm 2021 – không có nhiều sự khác biệt đối với số liệu tăng trưởng vào cuối tháng 6 và tháng 7.

Với lượng tín phiếu đáo hạn trong tuần này lên đến 71 nghìn tỷ đồng, các chuyên gia của SSI Research kỳ vọng, NHNN sẽ tiếp tục phát hành tín phiếu và bán USD nhằm có thể điều tiết lãi suất liên ngân hàng ở mức hợp lý. Yếu tố hỗ trợ sẽ đến từ thanh khoản trong hệ thống, có thể không còn quá dồi dào khi nhu cầu về tiền mặt trước kỳ nghỉ lễ dài sẽ tăng đột biến.

Cũng theo thông tin từ SSI Research, trong tuần trước, NHNN đã có cuộc họp với Quốc hội về tình hình triển khai các Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022, giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, một số thông tin quan trọng bao gồm tăng trưởng tín dụng, tính đến 15/8 ước tính đạt 9,62% so với cuối năm 2021 – không có nhiều sự khác biệt đối với số liệu tăng trưởng vào cuối tháng 6 và tháng 7.

“Như vậy, trong vòng 2 tháng qua, lượng tín dụng bơm mới vào nền kinh tế là hạn chế và đây là một trong những yếu tố khiến thanh khoản trong hệ thống ở trạng thái dồi dào trong nhiều tháng qua” – Chuyên gia của SSI Research cho hay.

Tỷ giá USD/VND đi ngang

Các chuyên gia của SSI Research cho rằng, Biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tháng 7 đã được công bố trong tuần trước và cho thấy ý chí của FED trong việc tiếp tục tăng lãi suất nhằm kiểm soát lạm phát. Cụ thể, FED cho biết một số chỉ báo kinh tế cho thấy mức tăng chậm lại, song thị trường lao động vẫn là điểm sáng với tỷ lệ thất nghiệp thấp và số lượng việc làm ở mức cao. Trong khi đó, lạm phát vẫn ở mức cao và FED dự kiến tiếp tục tăng lãi suất trong các phiên họp tiếp theo với biên độ tăng lãi suất sẽ phụ thuộc vào điều kiện của thị trường. Một số quan chức của FED cũng đưa ra một số bình luận trong tuần qua với tín hiệu thắt chặt.

Trong khi đó, các số liệu kinh tế trong tuần trước vẫn cho thấy kinh tế Mỹ duy trì đà tích cực, khi doanh thu bán lẻ tháng 7 tăng 0,4% so với tháng trước, so với ước tính giảm nhẹ 0,1%. Nhờ vậy, dự báo của thị trường về mức độ tăng lãi suất của FED trong cuộc họp tháng 9 đã có sự thay đổi, với tỷ lệ đang nghiêng nhiều hơn cho mức tăng 75 điểm cơ bản vào kỳ họp tháng 9 (55%). Đồng USD (đo lường thông qua chỉ số DXY) đã bật tăng mạnh vào phiên cuối tuần và kết tuần tăng tới 2,4% so với tuần trước, và các đồng tiền chủ chốt đều giảm giá so với USD như JPY -2,7%, GBP -2,6%, EUR -2,2%.

Theo chuyên gia của SSI Research, áp lực đối với tiền Đồng sẽ vẫn tương đối lớn và Ngân hàng Nhà nước có thể sẽ tiếp tục sử dụng các công cụ điều tiết nhằm ổn định tỷ giá.

Chuyên gia của SSI Research cũng cho hay, tâm điểm thị trường đang tập trung vào phát biểu của Chủ tịch FED trong Hội nghị Jackson Hole (hội nghị thường niên của các Ngân hàng trung ương, Bộ trưởng tài chính, và các thành viên thị trường tài chính) vào cuối tuần này và đồng USD vẫn đang duy trì sức mạnh của mình trên thị trường ngoại hối.

Lượng tín dụng vào nền kinh tế eo hẹp, khiến thanh khoản dồi dào

Trái ngược với diễn biến của đồng tiền trong khu vực, trên thị trường ngoại hối trong nước, đồng VND đã có một tuần tương đối ổn định.

Trên thị trường liên ngân hàng, USD/VND hầu như đi ngang và kết tuần, tỷ giá được giao dịch ở 23.393 đồng. Tương tự, tỷ giá niêm yết tại Vietcombank tăng nhẹ 15 đồng và kết tuần ở mức 23.240/23.545 đồng (mua vào/bán ra). Trong khi đó, tỷ giá trên thị trường tự do đi ngang, hiện đang giao dịch ở 23.970/24.000 đồng.

Các chuyên gia của SSI Research cho rằng, áp lực đối với tiền Đồng sẽ vẫn tương đối lớn và NHNN có thể sẽ tiếp tục sử dụng các công cụ điều tiết nhằm ổn định tỷ giá.