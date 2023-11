(TBTCO) - Miền Tây Nghệ An đã có bước phát triển khá, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt khoảng 7,5%, đóng góp giá trị tăng thêm vào mức chung của toàn tỉnh Nghệ An từ 26 - 28%.

Nhiều sản phẩm nông nghiệp của miền Tây Nghệ An được trưng bày và giới thiệu tại sự kiện.

Sáng 18/11, tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã diễn ra chuỗi sự kiện về quảng bá, giới thiệu và trao đổi các giải pháp phát triển kinh tế cho miền Tây xứ Nghệ (Nghệ An).

Quy mô và tiềm lực kinh tế có bước phát triển khá

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý cho biết, những năm qua, với sự nỗ lực phấn đấu của các địa phương, sự quan tâm, giúp đỡ quan trọng của Trung ương, miền Tây Nghệ An đã có bước phát triển khá.

Theo đó, tổng giá trị tăng thêm năm 2023 ước đạt gấp 1,25 lần so với năm 2020, đóng góp 26-28% GRDP toàn tỉnh; tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn miền Tây Nghệ An hàng năm đạt 7,5%/năm; giá trị tăng thêm bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 35,2 triệu đồng, bằng 61,4% so với bình quân toàn tỉnh.

"Cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch theo hướng tích cực: Tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm từ 38,6% năm 2020 ước xuống 37,2% vào năm 2023; tỷ trọng phi nông nghiệp tăng từ 61,4% lên 62,8%; tốc độ tăng thu ngân sách bình quân đạt 14,2%/năm, chiếm khoảng 10,5 - 11,5% so với tổng thu ngân sách toàn tỉnh" - ông Quý nêu.

“Nhiệm vụ phát triển miền Tây Nghệ An vững mạnh toàn diện, làm sao để đồng bào các dân tộc ở miền Tây thoát đói, giảm nghèo có cuộc sống ngày càng tốt hơn, luôn là trăn trở lớn của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Nghệ An suốt nhiều năm qua” - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý nói.

Đáng chú ý, lĩnh vực nông nghiệp phát triển tương đối mạnh, đã hình thành một số vùng sản xuất cây nguyên liệu chăn nuôi tập trung quy mô lớn là người chế biến công nghiệp, dịch vụ có bước chuyển biến tích cực, bộ mặt nông thôn và miền núi có nhiều khởi sắc.

Đây cũng là địa phương có lợi thế phát triển kinh tế rừng và đã hình thành một số vùng diện tích tập trung phát triển các loài cây có thế mạnh như cây công nghiệp ngắn ngày, dài ngày, cây ăn quả; cây dược liệu; chăn nuôi đại gia súc.

Ngoài ra, đây là vùng có nhiều đặc sản như trà hoa vàng, cam Con Cuông, cam Phủ Quỳ, xoài Tương Dương, mận Tam hoa Mường Lống cùng các lợi thế phát triển sản xuất sản phẩm đặc sản và các loại dược liệu đặc hữu. Ngoài ra, miền Tây Nghệ An có kết nối các tuyến đường giao thông thuận lợi với 5 cửa khẩu, là tiềm năng trong phát triển kinh tế cửa khẩu, thuận lợi cho giao thương nông sản giữa 2 nước.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu chia sẻ thông tin về kinh tế miền Tây Nghệ An.

Ưu tiên đầu tư phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực

Tuy nhiên, miền Tây Nghệ An vẫn là địa bàn còn nhiều khó khăn, kinh tế phát triển còn chậm, quy mô còn nhỏ, tính liên kết thấp, một số tiềm năng, thế mạnh nổi trội chưa được phát huy hiệu quả và hạ tầng kinh tế xã hội còn hạn chế.

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ-TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày 14/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, ông Thái Thanh Quý nhấn mạnh, để phát triển kinh tế-xã hội miền Tây Nghệ An bền vững, chính quyền tỉnh Nghệ An sẽ gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái; tập trung nguồn lực đầu tư để hình thành 03 hành lang kinh tế gắn với địa bàn miền Tây Nghệ An.

Tỉnh Nghệ An cũng sẽ tập trung ưu tiên đầu tư phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực có lợi thế so sánh gắn với các cơ sở chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, phát huy lợi thế, khai thác có hiệu quả tài nguyên rừng, cảnh quan thiên nhiên (hệ sinh thái) và giá trị thương hiệu của Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An để phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng.

Không những vậy, tỉnh cũng tập trung ưu tiên nguồn lực, chính sách và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Những mô hình hiệu quả sẽ được lan tỏa, nhân rộng cùng với đó là đẩy mạnh kinh tế hợp tác và tăng cường liên kết với các đối tác quốc tế tiềm năng như Nhật Bản, Hàn Quốc...

Đề cập về phát triển miền Tây Nghệ An, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan cho rằng, cần phải tiếp cận với tư duy mới, mà trước hết là phải có suy nghĩ, quyết tâm “phải làm, cần làm, nên làm” cho miền Tây xứ Nghệ để tìm ra giải pháp. Bộ trưởng cho rằng, không nên đóng đinh tư duy đã là miền núi thì nghèo, đồng bào dân tộc là khổ mà cần phải có lạc quan để từ đó có sáng kiến và cùng nhau thay đổi khu vực miền Tây.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cũng cho rằng, cần phải tiếp cận miền Tây Nghệ An là một tổng thể không để quản lý phân tầng làm cho bị ức chế trong suy nghĩ, bởi một khi khắc phục được điều đó và có tư duy mở, không gian lớn hơn thì giá trị mang lại sẽ lớn hơn.

Với tình cảm, tâm huyết để “vun trồng mảnh đất, con người và tương lai cho miền Tây xứ Nghệ”, ông Lê Minh Hoan nhấn mạnh: "Bộ NN&PTNT sẽ lấy miền Tây Nghệ An làm “thí điểm” thực hiện những đề án trình với trung ương, Chính phủ để có cái nhìn tích hợp, đa ngành, đa giá trị cho ngành Nông nghiệp”.