Ngày 28/4/2022, Cục Xuất nhập khẩu cũng đã công bố Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2021 sau 6 năm liên tiếp Bộ Công thương biên soạn và xuất bản. Đáng chú ý TP. Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Bình Dương luôn duy trì ở vị trí dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu...

Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2021 cho thấy, kết thúc năm 2021, kim ngạch xuất khẩu đạt 336,3 tỷ USD; tăng 19% so với năm trước. Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực khi nhóm hàng công nghiệp chế biến tiếp tục tăng cao; tỷ trọng nhóm hàng nhiên liệu, khoáng sản và nông, thủy sản giảm. Đáng chú ý, cán cân thương mại đã chuyển dần từ nhập siêu vào cuối quý III sang xuất siêu sau cả năm và đạt mức thặng dư 4,1 tỷ USD cuối năm 2021.

Lần thứ 6 công bố báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam. Ảnh: Hải Anh

10 tỉnh dẫn đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu bao gồm: TP. Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Bình Dương, Thái Nguyên, Hải Phòng, Đồng Nai, Bắc Giang, Hà Nội, Hải Dương, Phú Thọ.

Nổi bật trong số này, dù xếp ở vị trí thứ 10 (tăng 3 bậc so với năm 2020) trong bảng xếp hạng các địa phương dẫn đầu nhưng Phú Thọ là địa phương có tỷ trọng cao nhất, tỷ trọng tăng trưởng lên tới 91,5% so với năm 2020 với giá trị 8,2 tỷ USD.

Trong khi đó, mặc dù vẫn là địa phương có tỷ trọng dẫn đầu cả nước, đạt 44,902 tỷ USD nhưng TP. Hồ Chí Minh chỉ đạt tỷ trọng tăng 1,2% so với năm 2020. Riêng Thủ đô Hà Nội đứng ở vị trí thứ 8 (tụt 1 bậc so với năm 2020, xếp sau Bắc Giang) của cả nước, đạt 15,5 tỷ USD nhưng cũng chỉ tăng 2,2% so với năm 2020. Điều này có thể lý giải được bởi trong năm qua, đây là hai trong số những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất bởi Covid-19.

Giá trị xuất khẩu theo địa phương năm 2021.

Ngược lại, 10 tỉnh có tỷ trọng xuất, nhập khẩu thấp nhất cả nước (tính từ trên xuống dưới) bao gồm: Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Đắc Nông, Ninh Thuận, Bắc Kạn, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên. Trong đó, Điện Biên là tỉnh có tỷ trọng xuất khẩu thấp nhất cả nước, chỉ đạt 15,702 triệu USD, tăng trưởng âm lên tới 60,3%, tụt 3 bậc so với năm 2020.

Tuy vậy, đáng chú ý, trong các tỉnh nằm cuối bảng xếp hạng có Bắc Kạn chỉ đạt 41,248 triệu USD, nhưng lại có tỷ trọng tăng trưởng đạt tới 276,6% so với năm 2020, tăng 3 bậc theo thứ hạng. Nhóm các tỉnh như Sơn La, Lai Châu dù vẫn có mức tăng trưởng tăng so với năm 2020 nhưng thứ hạng thống kê về kim ngạch xuất khẩu vẫn giữ ở vị trí thứ 61 và 62 so với cả nước.

Những kết quả đạt được trong năm 2021 chứng tỏ sức chống chịu của hoạt động xuất nhập khẩu trước những tác động tiêu cực, toàn diện mà dịch Covid-19 gây ra là vô cùng ấn tượng. Đây là nền tảng vững chắc để hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam tiếp tục phát huy trong những năm tới.