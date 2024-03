(TBTCO) - 5 đoàn kiểm tra liên ngành trung ương do Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại 10 tỉnh, thành phố trọng điểm.

Đây là những hoạt động triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2024, với chủ đề "Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới". Thời gian triển khai từ 15/4 đến 15/5/2024 trên phạm vi toàn quốc.

Ban Chỉ đạo liên ngành trung ương về an toàn thực phẩm sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của trung ương trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm của các ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm địa phương, trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý; kiểm tra thực tế tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.

Lập 5 đoàn liên ngành trung ương kiểm tra an toàn thực phẩm tại 10 tỉnh, thành phố. Ảnh: TL.

Tại các địa phương, căn cứ vào kế hoạch triển khai Tháng hành động năm 2024 của Ban Chỉ đạo liên ngành trung ương về an toàn thực phẩm và các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, các bộ ngành liên quan; UBND tỉnh, thành phố, ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan xây dựng kế hoạch tháng hành động phù hợp với yêu cầu và tình hình bảo đảm an toàn thực phẩm của địa phương.

Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra tháng hành động tại địa phương và thực hiện từ tuyến tỉnh đến quận, huyện, thị trấn, phường, xã; chuẩn bị nội dung báo cáo của địa phương với các đoàn kiểm tra liên ngành trung ương; tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã xây dựng.

Theo kế hoạch, ở cấp trung ương sẽ tổ chức 5 đoàn kiểm tra liên ngành do 3 Bộ, Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại 10 tỉnh, thành phố trọng điểm. Ở cấp địa phương cũng sẽ thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành từ cấp tỉnh, thành phố đến xã, phường.