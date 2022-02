Lợi nhuận đạt kỷ lục từ khi lên sàn, PVM chốt danh sách để đại hội cổ đông

(TBTCO) - Công ty cổ phần Máy thiết bị dầu khí PVMachino (mã Ck: PVM) vừa thông báo chốt danh sách họp đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là 17/3/2022, thời gian dự kiến họp là tuần thứ 4 tháng 4/2022.

Được biết, năm 2021 đại hội cổ đông thường niên đã thông qua nghị quyết về việc chuyển sàn niêm yết sang HOSE. Tuy nhiên, đến nay PVM chưa hoàn thành việc chuyển sàn niêm yết. Nếu việc chuyển sàn diễn ra sẽ giúp nâng tầm thương hiệu, đem lại định vị mới về giá trị công ty.

Trước đó PVM công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2021. Theo đó năm 2021, PVM đạt doanh thu hợp nhất 840 tỷ đồng, tăng 33,8% so với năm 2020. Doanh thu hoạt động tài chính 71,9 tỷ đồng, giảm 24% so với năm 2020. Chi phí bán hàng 37,3 tỷ đồng, tăng 6,4% so với năm ngoái. Chi phí quản lý doanh nghiệp 31,4 tỷ đồng, giảm 35% so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 55 tỷ đồng, tăng 8,9% so với năm 2020 và đạt kỷ lục cao nhất kể từ 2012 đến nay. Năm 2021 PVM đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 50 tỷ đồng, như vậy công ty đã hoàn thành vượt mức 10% kế hoạch.

PVMachino có vốn điều lệ 386 tỷ đồng, là doanh nghiệp có bề dày thương hiệu hơn 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị, phụ tùng vật tư. Tiền thân của PVMachino là Tổng công ty Máy và phụ tùng (Machinoimport) - một tổng công ty 90 - là doanh nghiệp hàng đầu của Bộ Thương mại. Từ sau khi nhà nước thoái vốn, công ty đã đẩy mạnh việc cải thiện quản trị, tinh gọn bộ máy, giảm chi phí quản lý doanh nghiệp.

Ảnh minh họa

Lợi thế lớn của PVMachino là vốn góp trong 3 liên doanh gồm 10% vốn tại Công ty TNHH FCC Việt Nam, 10% tại Công ty TNHH Vietnam Nippon Seiki và 8,45% tại Công ty TNHH Hitachi Astemo Hà Nội (với tổng giá trị sổ sách chỉ là 98 tỷ đồng).

Các đối tác trong liên doanh đều là những doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản trong ngành công nghiệp phụ trợ và sản xuất máy móc như Showa, Nippon Seiki, FCC, Asia Honda Motor, Itochu Coporation, chuyên sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy, xe chuyên dụng và các loại máy khác, tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu với các khách hàng lớn: BMW, Honda, Harley Davidson... Hoạt động của 3 liên doanh rất hiệu quả, hàng năm mang lại cho PVMachino thu nhập cổ tức tiền mặt đều đặn khoảng 70 – 100 tỷ đồng.

Bên cạnh đó PVMachino quản lý và sử dụng nhiều bất động sản như: lô đất 1.827,69 m2 tại số 8 Tràng Thi (Hà Nội); lô đất 23.600 m2 tại đường Đào Cam Mộc (Đông Anh, Hà Nội); thửa đất 44-2 tại số 5 cụm 4 phường Khương Đình (Thanh Xuân, Hà Nội). Ngoài ra PVMachino sở hữu 10% vốn góp tại dự án “Khu chung cư cao cấp, dịch vụ hỗn hợp - Khu đô thị Nam An Khánh” thuộc lô HH3 của dự án Nam An Khánh, huyện Hoài Đức (Hà Nội).

Không chỉ PVMachino mà các công ty con, công ty liên kết của PVMachino ở Sài Gòn, Đà Nẵng… cũng có nhiều tiềm năng. Chẳng hạn, Công ty CP Máy thiết bị dầu khí Đà Nẵng (Daesco) là một đại lý rất lớn của hãng ô tô Mitsubishi tại Việt Nam. Năm 2019, Daesco đạt doanh thu 806 tỷ đồng, tương đương với sản lượng xe bán ra là 1.356 xe. Daesco hiện đang quản lý sử dụng nhiều khu đất ở Đà Nẵng như 218,8m2 ở số 53 Trần Phú; 1806,8 m2 ở số 51 Phan Đăng Lưu, hiện nay làm showroom ô tô (thời hạn 50 năm); 3241,6 m2 ở số 495 Nguyễn Lương Bằng hiện là Trung tâm kinh doanh và bảo hành ô tô, xe tải nặng và xe chuyên dùng; 15.356 m2 ở số 10 Nguyễn Phục (Khu công nghiệp dịch vụ Thủy sản Đà Nẵng). Daesco cũng được nhà nước cho thuê đất với thời hạn 50 năm tính từ năm 2016 ở Khu đô thị mới Đông Nam Thụy An (Thừa Thiên Huế) để đầu tư xây dựng Mitsubishi Daesco Huế.

Đáng chú ý, theo tài liệu đại hội cổ đông thường niên họp vào tháng 5/2021, PVMachino dự kiến lên kế hoạch thoái vốn tại Công ty CP Máy thiết bị dầu khí Đà Nẵng (Daesco) - doanh nghiệp sở hữu nhiều khu đất ở vị trí đắt giá tại Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế. Hiện PVM đang nắm 49,78% vốn điều lệ của Daesco nhưng PVM “có toàn quyền chi phối hoạt động” đối với Daesco, trong đó Chủ tịch HĐQT và trưởng Ban kiểm soát của Daesco là đại diện của PVM, tuy nhiên, đến nay chưa thấy PVM công bố kế hoạch nói trên./.