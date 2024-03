Lợi nhuận tiếp tục âm hơn 13 tỷ đồng, cổ phiếu PTC giữ nguyên diện cảnh báo

Tính đến ngày 31/12/2023, nợ phải trả của Đầu tư iCapital là hơn 634 tỷ đồng, giảm 10% so với đầu năm. Nợ ngắn hạn là 192 tỷ đồng, giảm 60% so với đầu năm. Nợ dài hạn là 442 tỷ đồng, giảm 24% (100% là vay và nợ thuê tài chính). Tổng tài sản ghi nhận 1.156 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm.