Long An lên kế hoạch bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư 1.500 ha trong năm 2024

TP. Tân An có dự án Đường Vành đai thành phố Tân An và Cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây đã thông xe vào ngày 23/12/2023 ((là công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và XI của tỉnh Long An).