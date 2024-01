Lưu lượng xe đi trên 4 tuyến đường cao tốc của VEC tăng trung bình 12%

(TBTCO) - Bốn tuyến đường cao tốc do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý, khai thác và vận hành đều đạt lưu lượng phương tiện lưu thông tăng trưởng cao.

Thống kê của VEC cho thấy, năm 2023, các tuyến cao tốc do VEC quản lý khai thác đã phục vụ an toàn 59,7 triệu lượt phương tiện, tăng 12 % so với năm 2022.

Trong đó, tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai có mức tăng trưởng cao nhất trong 4 tuyến, với 17,5% và lưu lượng xe đứng vị trí thứ 3, đạt 16 triệu lượt. Tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình tiếp tục có lưu lượng thông qua cao nhất là 21 triệu lượt, tuy nhiên mức tăng trưởng thấp nhất trong các tuyến 7,1%.

Hai tuyến còn lại là cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây đứng thứ 2 về lưu lượng xe, với 20,4 triệu lượt và xếp vị trí thứ 3 về mức tăng trưởng với 12%. Tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi xếp thứ 2 về tăng trưởng 14,8%, song lưu lượng thấp nhất, đạt 2,3 triệu lượt phương tiện.

VEC phục vụ an toàn hơn 45 triệu lượt phương tiện trong năm 2023.

Về công tác đảm bảo an toàn giao thông, trong năm vừa qua, các tuyến cao tốc của VEC xảy ra 441 vụ va chạm giao thông; tai nạn giao thông xảy ra 48 vụ, làm 12 người chết và 88 người bị thương. So với năm ngoái, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí (giảm 16 vụ tai nạn; giảm 5 người chết và giảm 2 người bị thương; tuy nhiên không có thiệt hại về tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ).

VEC đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động người dân về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc. VEC tăng cường giải pháp xử lý hiệu quả tình trạng: người dân tự ý tháo mở hàng rào dây thép gai, đi vào cao tốc bắt xe khách; phương tiện dừng đỗ trả khách trên đường cao tốc; vật nuôi từ bên ngoài đi vào cao tốc; mất cắp hàng rào trên tuyến cao tốc…

Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn sắp tới, VEC cũng đã chỉ đạo các đơn vị quản lý vận hành và các đơn vị có liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch,lập phương án và chủ động tổ chức triển khai nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân 2024 trên các tuyến cao tốc do VEC quản lý khai thác./.