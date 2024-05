Lãi suất huy động có thể chạm đáy, nhưng chưa tăng mạnh ngay

(TBTCO) - Lãi suất huy động có thể đã chạm đáy, nhưng sẽ chưa tăng mạnh trở lại ngay, ít nhất là trong quý tới, do kinh tế mới phục hồi và tăng trưởng tín dụng ở mức vừa phải.

Đây là nhận định về lãi suất huy động vừa được VNDIRECT Research cho biết trong báo cáo cập nhật vĩ mô quý I/2024 mới phát hành gần đây.

Theo dữ liệu từ VNDIRECT, tính đến ngày 28/3/2024, lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng bình quân của các ngân hàng thương mại đã giảm xuống 4,63%/năm, giảm thêm 0,07 điểm % so với cuối tháng 2 và khoảng 0,31 điểm % so với cuối năm 2023. Tốc độ giảm lãi suất huy động chậm lại trong giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2024 do tỷ giá tăng và áp lực lạm phát quay trở lại.

Mặt khác, nhu cầu tín dụng còn yếu nên chưa gây áp lực lên nền lãi suất huy động và cho vay. Tính đến ngày 31/3/2024, tăng trưởng tín dụng chỉ tăng nhẹ so với đầu năm theo dữ liệu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

“Chúng tôi cho rằng, lãi suất huy động có thể đã chạm đáy nhưng sẽ chưa tăng mạnh trở lại ngay, ít nhất là trong quý tới, do kinh tế mới phục hồi và tăng trưởng tín dụng ở mức vừa phải” - chuyên gia của VNDIRECT nhận định.

Hơn nữa, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng qua OMO trong những phiên giao dịch gần đây, khi nhu cầu tín dụng hồi phục trong tháng 3, nhằm: hạn chế tình trạng thiếu hụt thanh khoản cục bộ trong hệ thống ngân hàng; duy trì lãi suất liên ngân hàng ở vùng hợp lý, tránh tăng nóng; đảm bảo mục tiêu hỗ trợ tỷ giá; và tránh gây nhiều áp lực làm tăng lãi suất huy động, cho vay.

Về lãi suất cho vay, chuyên gia của VNDIRECT cho rằng, các ngân hàng thương mại vẫn còn dư địa giảm thêm (dù không lớn) nhờ đã tiết giảm chi phí vốn sau đợt giảm lãi suất huy động từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2024./.