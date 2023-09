Mở rộng không gian chính sách tài khóa

Thúc đẩy tăng trưởng phải gắn với hiệu quả đầu tư công Theo Bộ Tài chính, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Chính phủ đặt ra là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đồng thời đảm bảo an sinh xã hội, giảm tỷ lệ thất nghiệp, nghèo đói trong xã hội. Do đó, việc thực hiện nhiều gói hỗ trợ giãn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất là thực sự cần thiết nhằm đảm bảo các mục tiêu của Chính phủ. Bộ Tài chính tập trung hoàn thiện chính sách theo hướng khơi thông các nguồn lực của nền kinh tế; phân bổ và sử dụng có hiệu quả, chuyển đổi mô hình tăng trưởng của nền kinh tế; đảm bảo nguồn thu bền vững, đáp ứng các nhiệm vụ chi của Nhà nước, đảm bảo an ninh quốc phòng, an sinh xã hội… Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong, đối với chính sách tài khóa, nghiên cứu mở rộng hơn không gian chính sách tài khóa nhưng cần gắn với hiệu quả của đầu tư công để tránh gây rủi ro bất ổn kinh tế vĩ mô. Chính sách tài khóa phải phối hợp hài hòa, chặt chẽ với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác với liều lượng phù hợp để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Đồng thời, bố trí nguồn lực, điều chỉnh tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; quản lý chặt chẽ bội chi ngân sách nhà nước, kiểm soát nợ công. Theo đại diện Ngân hàng Thế giới, Việt Nam cần đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công thông qua cải thiện quy trình thủ tục, xác định mục tiêu và chất lượng thực hiện và chiến lược phát triển không gian quốc gia đã được thông qua để ưu tiên những hoạt động đầu tư quan trọng vào các khu vực tăng trưởng./.