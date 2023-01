Năm 2023, phấn đấu thu đúng, thu đủ tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng

Đến ngày 31/12/2022, cả nước đã thu được 3.702,34 tỷ đồng, đạt 123% kế hoạch thu năm 2022 và bằng 117% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó: Quỹ trung ương thu 2.297,6 tỷ đồng, đạt 124% kế hoạch năm 2022, bằng 119% so với cùng kỳ năm 2021; Quỹ tỉnh thu 1.404,74 tỷ đồng, đạt 135% kế hoạch năm 2022, bằng 119% so với cùng kỳ năm 2021. Nguồn thu DVMTR năm 2022 cả nước vượt kế hoạch 22% là do cả nước ký thêm 79 hợp đồng ủy thác mới, góp phần tăng 35,92 tỷ đồng. Sản lượng điện sản xuất từ thủy điện năm 2022 đạt 82,42 tỷ KWh, tăng 10,02 tỷ Kwh so với năm 2021 (tương đương 360,72 tỷ đồng).