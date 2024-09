Sửa quy định để ngăn tình trạng dự án giao thông nằm chờ vốn Để nâng cao tính chủ động của ngân sách địa phương, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung vào khoản 9 Điều 9 Luật NSNN theo hướng quy định cho phép: “Sử dụng vốn đầu tư phát triển của ngân sách địa phương để thực hiện hoặc tham gia thực hiện đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng của ngân sách trung ương trên địa bàn; hỗ trợ địa phương khác để thực hiện hoặc tham gia thực hiện đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng có tính chất vùng và liên vùng”. Hiện nay, Quốc hội đã ban hành luật, nghị quyết cho phép một số địa phương có cơ chế tài chính, ngân sách đặc thù như: TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế, Nghệ An… được sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ địa phương khác. Điều này khác với quy định hiện hành của Luật NSNN. Ngoài ra, thực tế, việc tăng cường và mở rộng mối quan hệ chiến lược, hữu nghị, truyền thống đặc biệt giữa các địa phương Việt Nam với các địa phương của 3 nước Lào, Campuchia, Cuba; cùng với các địa phương nước bạn khác luôn được Nhà nước hai bên quan tâm, khuyến khích, tuy nhiên, tại Luật NSNN chưa có quy định về việc sử dụng NSĐP để viện trợ cho các địa phương nước ngoài. Trong khi đó, có một số địa phương (Sơn La, Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Thừa - Thiên Huế) đã có các văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đề nghị các bộ, cơ quan trung ương chấp thuận việc cho phép sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ các địa phương nước bạn xây dựng các trường học, công trình văn hóa, giáo dục. Cùng với vướng mắc nêu trên, một vấn đề phát sinh trong thực tế đó là, do vướng cơ chế phân cấp cho địa phương đầu tư cao tốc, quốc lộ hay những dự án liên vùng đã đẩy áp lực và gánh nặng lên NSTW. Nhiều dự án giao thông mỏi mòn nằm chờ vốn nhiều năm liền do khó khăn trong bố trí vốn đầu tư công. Từ những bất cập và những vấn đề do thực tiễn đòi hỏi, trong khi chưa sửa tổng thể được Luật NSNN, Bộ Tài chính đã đề xuất sửa các quy định này tại 1 luật sửa 7 luật, nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn, vướng mắc góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội./.