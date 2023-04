Năng lực tài chính của các công ty chứng khoán ngày càng được cải thiện

(TBTCO) - Trong năm 2022 và quý I/2023, các công ty chứng khoán (CTCK) đã được chấp thuận 41 lượt tăng vốn điều lệ, với tổng số vốn tăng thêm là 53.675 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/3/2023, tổng vốn điều lệ của các CTCK thành viên là 141.785 tỷ đồng. Với số vốn tăng thêm này, các CTCK có thêm nguồn vốn để cung cấp dịch vụ, cải thiện công nghệ phục vụ ngày càng tốt hơn cho nhu cầu của nhà đầu tư.

Chiều ngày 24/4/2023, Sở GDCK Việt Nam (VNX) đã tổ chức Hội nghị Thành viên năm 2023. Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở GDCK, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đại diện lãnh đạo các thành viên thị trường là các công ty chứng khoán và ngân hàng thương mại.

Toàn cảnh Hội nghị Thành viên 2023 của VNX. Ảnh: Duy Thái.

Tổng dư nợ giao dịch ký quỹ cuối 2022 hơn 115 nghìn tỷ đồng

Trình bày báo cáo tổng kết công tác thành viên năm 2023, quý I/2023 và nhiệm vụ năm 2023, ông Nguyễn Quang Thương - Phó Tổng giám đốc VNX cho biết, tính đến hết ngày 31/3/2023, tổng số thành viên của VNX trên thị trường chứng khoán (TTCK) niêm yết, đăng ký giao dịch có 76 công ty chứng khoán (CTCK) thành viên giao dịch. Trên thị trường công cụ nợ có 60 thành viên, trong đó có 34 CTCK là thành viên giao dịch và 26 ngân hàng thương mại là thành viên giao dịch đặc biệt. Trên TTCK phái sinh có 23 CTCK là thành viên giao dịch.

Tính đến hết ngày 31/3/2023, tổng số tài khoản giao dịch chứng khoán mở tại các CTCK thành viên là 7.037.095 tài khoản, tăng 65% so với cuối năm 2021.

Cuối quý I/2023, mức vốn hóa thị trường cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch trên HOSE và HNX đạt 5.474 nghìn tỷ đồng, tăng 4,7% so với cuối năm 2022. Thị trường UPCoM có 857 doanh nghiệp, với tổng khối lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch đạt 41,22 tỷ cổ phiếu, giá trị vốn hóa đạt 972 nghìn tỷ đồng, tăng 1,5% so với năm 2021. Tổng giá trị giao dịch bình quân phiên trên thị trường cổ phiếu đạt 11.351 tỷ đồng/phiên, giảm 43,26% so với năm 2022.

Theo lãnh đạo VNX, năm 2022 được xem là năm có nhiều thách thức đối với hoạt động môi giới của các CTCK thành viên. Tổng giá trị giao dịch môi giới chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch của các CTCK thành viên đạt 9.799 nghìn tỷ đồng, giảm 25% so với năm trước.

Sự sụt giảm về giá trị giao dịch môi giới xảy ra ở 59/75 CTCK thành viên với tổng giá trị giảm là 3.039 nghìn tỷ đồng và chỉ có 14/75 CTCK có tăng trưởng giá trị giao dịch môi giới với tổng giá trị tăng là 106 nghìn tỷ đồng.

Cùng với đó, trong năm qua, hoạt động môi giới có sự cạnh tranh rất lớn giữa các CTCK. Trong năm 2022, một số CTCK vẫn duy trì được thị phần môi giới ở mức cao như: VPS 18%, SSI 9,37%, VNDirect 8,18%, HSC 5,26%, TCBS 5,21%, Mirae Asset (Việt Nam) 5,08%, MBS 4,62%..., song cũng có nhiều CTCK có thị phần môi giới rất nhỏ, khi có 48 CTCK có thị phần môi giới dưới 0,5%.

Trên thị trường công cụ nợ, năm 2022, có 20/34 CTCK thành viên có hoạt động giao dịch môi giới, với tổng giá trị giao dịch đạt 327 nghìn tỷ đồng, giảm 18,6% so với năm trước. Trên TTCK phái sinh năm 2022, có 23/23 CTCK thành viên có giao dịch môi giới, với tổng khối lượng giao dịch đạt 134,5 triệu hợp đồng, tăng 44,6% so với năm trước.

Cũng theo số liệu từ VNX, tính đến hết ngày 31/12/2022, có 70/76 CTCK triển khai hoạt động giao dịch ký quỹ chứng khoán; tổng số tài khoản có giao dịch ký quỹ tại các CTCK thành viên là 2,47 triệu tài khoản, tăng 55% so với ngày 31/12/2021; tổng dư nợ giao dịch ký quỹ là hơn 115 nghìn tỷ đồng, giảm 35% so với ngày 31/12/2021.

Vốn điều lệ các công ty chứng khoán tiếp tục được tăng cường

Thông tin tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Thương cho biết, theo số liệu báo cáo tài chính năm 2022 của 73 CTCK thành viên, tổng doanh thu của các CTCK thành viên năm 2022 đạt 70.640 tỷ đồng, giảm 9,24% so với năm trước.

Trong đó, doanh thu từ hoạt động môi giới đạt 15.709 tỷ đồng, giảm gần 25% so với năm trước; doanh thu lãi từ hoạt động tự doanh và cho vay đạt 47.251 tỷ đồng, giảm 2,7% so với năm trước; doanh thu từ hoạt động tư vấn đạt 1.664 tỷ đồng, giảm 29% so với năm trước; doanh thu từ hoạt động bảo lãnh phát hành đạt 2.187 tỷ đồng, giảm 25% so với năm trước; doanh thu khác 2.842 tỷ đồng, tăng 28% so với năm trước, doanh thu tài chính đạt 988 tỷ đồng, tăng 14,6% so với năm trước.

Về cơ cấu doanh thu năm 2022, doanh thu từ nghiệp vụ môi giới chiếm tỷ trọng 22%; doanh thu lãi hoạt động tự doanh và cho vay chiếm tỷ trọng 67%; doanh thu tư vấn chiếm tỷ trọng 2%; doanh thu bảo lãnh phát hành chiếm tỷ trọng 3; doanh thu hoạt động tài chính chiếm tỷ trọng 2%; doanh thu khác chiếm tỷ trọng 4% tổng doanh thu.

Lợi nhuận sau thuế của các CTCK thành viên năm 2022 đạt 12.508 tỷ đồng, giảm 51% so với năm trước. Trong đó, 55 CTCK có lãi, với tổng giá trị lãi đạt 13.962 tỷ đồng; 18 CTCK có kết quả kinh doanh thua lỗ, với tổng giá trị lỗ là -1.454 tỷ đồng.

Cũng theo số liệu từ VNX, trong năm 2022 và quý I/2023, các CTCK đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận 41 lượt tăng vốn điều lệ, với tổng số vốn tăng thêm là 53.675 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/3/2023, tổng vốn điều lệ của các CTCK thành viên là 141.785 tỷ đồng.

Với số vốn tăng thêm này, các CTCK có thêm nguồn vốn để cung cấp dịch vụ cho hoạt động môi giới, bổ sung các nghiệp vụ kinh doanh, mở rộng địa bàn hoạt động cũng như nâng cấp, phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ giao dịch cho nhà đầu tư ngày một hiện đại.