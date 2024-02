Ngành dệt may hướng đích năm 2024, kim ngạch xuất khẩu đạt 44 tỷ USD

(TBTCO) - Với việc đồng loạt các nhà máy đã mở cửa, mở máy khai xuân đầu năm, người lao động quay trở lại làm việc với tỷ lệ khá cao, ngành dệt may phấn đấu trong năm 2024, kim ngạch xuất khẩu đạt 44 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2023.

Các đại biểu khai mạc Triển lãm Quốc tế ngành dệt may và công nghệ dệt may (VIATT 2024). Ảnh: Lệ Loan

Sáng 28/2, phát biểu khai mạc Triển lãm Quốc tế ngành dệt may và công nghệ dệt may 2024 (VIATT 2024) do Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công thương phối hợp với Tập đoàn Messe Frankfurt (Đức) tổ chức, diễn ra từ nay đến ngày 1/3 tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn (SECC), ông Wendy – Giám đốc điều hành Tập đoàn Messe Frankfurt cho rằng, bất chấp những biến động toàn cầu, ngành dệt may đã chứng tỏ được khả năng phục hồi mạnh mẽ.

Theo đó, VIATT 2024 quy tụ các doanh nghiệp dệt may từ khắp châu Á, châu Âu, có sự tham gia của hơn 400 nhà triển lãm đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Bulgaria, Trung Quốc, Đức, Hồng Kông, Ấn Độ, Indonesia, Ý, Thụy Sĩ, Anh, Mỹ và Việt Nam. Theo ông Wendy, với mong muốn giành được hoạt động kinh doanh mới tại thị trường đầy tiềm năng của Việt Nam, 5 gian hàng chung của quốc gia và vùng lãnh thổ từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Pakistan, Đài Loan và Thái Lan cũng sẽ trưng bày những cải tiến, công nghệ và giải pháp dệt may mới nhất của họ.

Tham dự và phát biểu tại sự kiện, bà Phan Thị Thắng - Thứ trưởng Bộ Công thương bày tỏ kỳ vọng, triển lãm VIATT 2024 sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp trong lĩnh vực dệt may Việt Nam tham gia vào chuỗi kết nối giao thương với các doanh nghiệp quốc tế, hình thành liên kết xuyên chuỗi giá trị từ khâu sản xuất nguyên liệu, phụ liệu đến sản phẩm cuối cùng.

Đồng thời khuyến khích các thương hiệu lớn trên thế giới chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm quản lý và tham gia vào quá trình phát triển nguồn cung nguyên liệu, phụ liệu hình thành chuỗi cung ứng trong nước. Từ đó, ngành dệt may cũng sẽ có nhiều điều kiện để tiếp cận công nghệ hiện đại và tiên tiến của các nước, cũng như thu hút đầu tư các dự án hỗ trợ để đẩy mạnh chuyển đổi sản xuất theo hướng xanh, bền vững./.