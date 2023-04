Ngành đường sắt chống nạn 'cò vé' dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(TBTCO) - Cục Đường sắt Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) phòng chống nạn “cò vé”, “phe vé” dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Cục Đường sắt Việt Nam yêu cầu nâng cao công tác an ninh trật tự, phòng, chống nạn cò mồi, phe vé. Ảnh: TL

Cục Đường sắt Việt Nam yêu cầu VNR phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng địa phương nơi có đường sắt đi qua tăng cường đảm bảo an toàn giao thông đường ngang, lối mở; phòng chống nạn cò mồi, phe vé; làm tốt công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh và giải quyết kịp thời các các sự cố, trở ngại nếu có xảy ra.

Đồng thời, chỉ đạo các nhà thầu thi công xây dựng, sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu, an toàn lao động và không gây ùn tắc giao thông đường bộ, đường sắt.

Bên cạnh đó, Cục Đường sắt Việt Nam chỉ đạo các công ty cổ phần vận tải đường sắt bám sát diễn biến của luồng hành khách đi tàu để chủ động kế hoạch lập thêm tàu, nối thêm xe đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của hành khách. Duy trì và nâng cao chất lượng phục vụ trên tàu, dưới ga, thường xuyên thông tin, thông báo giờ tàu, giá vé, chỗ còn để hành khách biết.

Mặt khác, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại các khu vực dịch vụ tại nhà ga, trên các đoàn tàu có phục vụ ăn uống cho hành khách phải được đặt lên hàng đầu. Quản lý chặt chẽ lực lượng lao động thời vụ tăng thêm trong việc chấp hành quy trình tác nghiệp và nội quy an toàn lao động.

Ngoài ra, Cục Đường sắt Việt Nam đề nghị VNR chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra và quản lý chặt chẽ đội ngũ nhân viên trực tiếp phục vụ chạy tàu, đặc biệt là đội ngũ lái tàu trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về công lệnh tốc độ, công lệnh tải trọng, biểu đồ chạy tàu, quy trình tác nghiệp và nồng độ cồn khi lên ban làm việc. Kiên quyết không đưa các phương tiện đầu máy, toa xe, đặc biệt là toa xe khách không đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường vào khai thác; tổ chức các đoàn kiểm tra chốt, trực tại các nhà ga, đoàn tàu đông khách, các địa điểm xung yếu, tình hình an ninh phức tạp để đảm bảo an toàn chạy tàu và phục vụ tốt hành khách đi lại trước, trong và sau dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5./.