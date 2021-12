(TBTCO) - Mặc dù thu ngân sách 11 tháng năm 2021 của ngành Thuế đã vượt dự toán được giao. Tuy nhiên Tổng cục Thuế cho biết, trong tháng cuối cùng còn lại của năm 2021, cơ quan thuế các cấp sẽ đẩy mạnh công tác quản lý thu, chống thất thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách nhà nước, phấn đấu đạt số thu ngân sách ở mức cao nhất.

Doanh nghiệp sớm ổn định sản xuất nhờ được hỗ trợ

Báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy, tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế 11 tháng năm 2021 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt gần 1.180 nghìn tỷ đồng, bằng 105,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 107,5% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 38.104 tỷ đồng, bằng 164,2% so với dự toán, bằng 120% so với cùng kỳ; thu nội địa ước đạt 1.135.587 tỷ đồng, bằng 103,8% so với dự toán, bằng 107,1% so với cùng kỳ năm 2020.

So với dự toán, có 14/18 khoản thu, sắc thuế đảm bảo tiến độ thực hiện dự toán (đạt trên 91%), trong đó một số khoản thu lớn như: doanh nghiệp nhà nước (DNNN) ước đạt 101,6%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 99,5%; thu từ khu vực ngoài quốc doanh ước đạt 107,8%; thuế thu nhập cá nhân ước đạt 107,7%; tiền sử dụng đất ước đạt 121,5%; tiền thuê đất ước đạt 125,9%.

Có 8/18 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng thu như: khu vực DNNN tăng 13,1%; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước tăng 11,1%; khu vực ngoài quốc doanh ước tăng 25,8%; thuế thu nhập cá nhân ước tăng 7,6%; lệ phí trước bạ ước tăng 6,9%; thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên ước tăng 14,9%...

Nguồn: Bộ Tài chính. Đồ họa: Hồng Vân

Nói về số thu ngân sách do ngành Thuế thực hiện, ông Nguyễn Đức Huy - Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Thuế cho biết, số thu thuế, phí nội địa đạt khá so với dự toán là do các địa phương đã mở cửa trở lại, kinh tế dần phục hồi, trong đó có một số khối ngành như: ngân hàng thương mại, hoạt động kinh doanh đất động sản, hoạt động chuyển nhượng vốn và đầu tư vốn, hoạt động kinh doanh chứng khoán có tốc độ tăng trưởng cao và đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, do thực hiện Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, các doanh nghiệp đã tạm nộp trước số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trong 3 quý đầu năm 2021 (ước tính số thuế TNDN tạm nộp trước khoảng 51.600 tỷ đồng) để đảm bảo không thấp hơn 75% số thuế TNDN dự kiến phải nộp của năm 2021. Nếu loại trừ khoản thu này thì thu thuế phí nội địa bằng 100,5% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn của đại dịch, đẩy nhanh tốc độ hồi phục nền kinh tế Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về việc thực hiện gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất trong năm 2021, điều này đã giúp cho doanh nghiệp, người nộp thuế có thêm nguồn lực để vượt qua khó khăn, sớm ổn định sản xuất, kinh doanh.

Phấn đấu hoàn thành dự toán ở mức cao nhất

Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021 được Quốc hội, Chính phủ giao ở mức cao nhất, từ nay đến cuối năm, cơ quan thuế các cấp sẽ tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, đẩy mạnh điện tử hóa quản lý thuế theo tinh thần Nghị quyết số 02/2021/NQ-CP của Chính phủ.

“Ngành Thuế sẽ theo dõi chặt chẽ, đôn đốc thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thu đã được gia hạn theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP khi hết thời gian gia hạn, tránh việc phát sinh nợ thuế và tiền chậm nộp làm tăng thêm khó khăn về tài chính cho doanh nghiệp. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt việc miễn, giảm tiền thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất cho doanh nghiệp và người dân theo các nghị quyết, nghị định của Chính phủ, Quốc hội để tháo gỡ, hỗ trợ kịp thời những khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, hồi phục và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, từ đó góp phần tăng thu bền vững cho ngân sách” - ông Huy nói.

Tiếp tục tuyên truyền, đưa hóa đơn điện tử vào cuộc sống Ngoài nhiệm vụ thu ngân sách, Tổng cục Thuế cho biết, từ nay đến cuối năm sẽ tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp tại 6 tỉnh, thành phố triển khai hóa đơn điện tử đợt 1 chuyển đổi từ hóa đơn điện tử theo quy định cũ sang hóa đơn điện tử theo quy định mới. Tổng cục Thuế sẽ nâng cấp, khắc phục các vướng mắc và hoàn thiện ứng dụng để hỗ trợ cơ quan thuế các cấp tra cứu theo dõi, đánh giá tình hình triển khai hóa đơn điện tử theo địa bàn, đối tượng quản lý.

Bên cạnh việc thực hiện các chính sách hỗ trợ, ngành Thuế cũng sẽ đẩy mạnh công tác quản lý thu trên nền tảng số, đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế, đẩy mạnh điện tử hóa trên phạm vi cả nước ở tất cả các khâu quản lý thuế để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của người nộp thuế.

Đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin thông suốt 24/7 để hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước từ khâu đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử mà không cần phải đến trực tiếp cơ quan thuế, giảm thời gian thực hiện các thủ tục tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với thuế. Triển khai áp dụng đơn điện tử tại các địa phương, góp phần thay đổi phương thức quản lý hóa đơn, tiết kiện chi phí cho doanh nghiệp và tạo thuận lợi trong quản lý thuế.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, từ khâu hỗ trợ người dân và doanh nghiệp được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ về thuế, đến việc quản lý thu, chống thất thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách nhà nước, ngành Thuế nỗ lực phấn đấu từ nay đến cuối năm 2021 sẽ đạt số thu ở mức cao nhất, góp phần đảm bảo các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.