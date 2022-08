(TBTCO) - Thêm nhiều cổ phiếu bị đưa vào danh sách không được giao dịch ký quỹ (margin) tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) sau khi kết thúc mùa báo cáo soát xét bán niên, hàng loạt cảnh báo đưa ra cho doanh nghiệp do báo cáo tài chính bán niên soát xét có lợi nhuận ròng là số âm hay bị kiểm toán đưa ra ý kiến không chấp nhận toàn phần.

Theo đó, có 3 mã vừa được bổ sung vào danh sách cổ phiếu bị cắt margin vì thua lỗ trong 6 tháng đầu năm 2022. Đầu tiên là Công ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (mã Ck: PSH) với lý do lợi nhuận sau thuế trên báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm ghi nhận số âm.

Cụ thể, doanh thu thuần nửa đầu năm của PSH tăng 28% lên mức 3.771 tỷ đồng, song giá xăng dầu thế giới và trong nước biến động làm ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành nguyên vật liệu đầu vào của PSH, dẫn đến giá vốn tăng cao. Kết quả, 6 tháng đầu năm doanh nghiệp lỗ đậm 260 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước vẫn lãi 84 tỷ đồng.

Tương tự, HOSE cũng thêm Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hoà (mã Ck: KHP) vào danh sách cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2022 là số âm. Theo đó, dù doanh thu thuần của KHP tăng xấp xỉ 10% lên 2.391 tỷ đồng, song giá vốn tăng cùng các chi phí không được tiết giảm khiến lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp âm gần 126 tỷ đồng, con số này cải thiện hơn so với khoản lỗ 182 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Hacisco (mã Ck: HAS) cũng vào danh sách mã chứng khoán không được cấp margin với lý do tương tự. Theo ghi nhận tại báo cáo bán niên 2022, doanh thu thuần của HAS đạt gần 35 tỷ đồng, giảm 74% so với cùng kỳ năm 2021. HAS ghi nhận lỗ sau thuế hơn 470 triệu đồng trong nửa đầu năm, trong khi cùng kỳ vẫn lãi gần 1,8 tỷ đồng./.