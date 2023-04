Bình quân quý I, CPI ước tăng khoảng 4,2% - 4,3% so với cùng kỳ năm 2022 Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) so với tháng trước của tháng 1 năm 2023 tăng 0,52%, tháng 2 năm 2022 tăng 0,45%; tháng 3 năm 2023 ước giảm 0,1% - 0,2% so với tháng trước, tăng 3,4% - 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân quý I/2023, CPI ước tăng khoảng 4,2% - 4,3% so với cùng kỳ năm 2022.