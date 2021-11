Nhiều tín hiệu khả quan trong bức tranh xuất khẩu 10 tháng năm 2021

(TBTCO) - Nhìn vào bức tranh xuất khẩu trong 10 tháng qua cho thấy, xuất khẩu tăng trưởng khá tốt ở hầu hết các thị trường chính. Đặc biệt, có nhiều tín hiệu khả quan khi kim ngạch của một số nhóm hàng chủ đạo tăng trưởng mạnh cả về lượng và chất.

Tháng 10 ước tính xuất siêu 1,1 tỷ USD

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Công thương, tháng 10, xuất khẩu đã có dấu hiệu phục hồi, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 27,3 tỷ USD, tăng 1% so với tháng trước (kim ngạch xuất tháng 9 giảm 0,8% so với tháng 8), chỉ tăng 0,3% so với cùng kỳ. Tính chung 10 tháng năm 2021, kim ngạch xuất khẩu ước tính đạt 267,93 tỷ USD, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước (9 tháng tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước).

Trong 10 tháng năm 2021, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nước ta khi chiếm tỷ trọng 28,37% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, với kim ngạch ước tính đạt 76,02 tỷ USD, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là thị trường Trung Quốc, EU, ASEAN, Hàn Quốc, Nhật Bản…kim ngạch xuất khẩu đều tăng cao.

Trong đó, xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước ước tính đạt 69,77 tỷ USD, tăng 7,7% và chiếm 26,04% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Khu vực kinh tế nước ngoài (kể cả dầu thô) ước tính đạt 198,16 tỷ USD, tăng 20,1% và chiếm tỷ trọng 73,96% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Khu vực kinh tế nước ngoài tiếp tục chiếm tỷ trọng chủ yếu trong kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong tháng 10 ước tính đạt 26,2 tỷ USD, giảm 1,7% so với tháng trước. Tính chung 10 tháng năm 2021, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 269,38 tỷ USD, tăng 28,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 92,5 tỷ USD, tăng 22,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 176,88 tỷ USD, tăng 31,3%.

Theo đó, Bộ Công thương cho hay, cán cân thương mại hàng hóa tháng 10 ước tính xuất siêu 1,1 tỷ USD. Tính chung 10 tháng năm 2021, cán cân thương mại hàng hóa ước nhập siêu 1,45 tỷ USD. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 22,7 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 21,28 tỷ USD.

Xuất khẩu 10 tháng năm 2021 tăng trưởng tích cực. Ảnh: TL

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) đánh giá, trong 2 tháng cuối năm, hoạt động xuất khẩu của nước ta tiếp tục có nhiều thuận lợi và nền tảng tốt để gia tăng khi chúng ta đang khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) và nhu cầu thị trường dự báo tăng vào dịp mua sắm cuối năm, đặc biệt là các nhóm hàng mà nước ta có lợi thế xuất khẩu.

Từ nay đến cuối năm để thúc đẩy xuất khẩu, Bộ Công thương đã và đang tập trung các giải pháp củng cố và mở rộng thị trường xuất khẩu, tận dụng tối đa lợi thế từ các FTA đã có hiệu lực; hướng dẫn doanh nghiệp chú trọng vào các thị trường nhỏ và thị trường ngách...

Nhiều mặt hàng xuất chủ lực tăng trưởng cao về giá trị

Trao đổi với phóng viên TBTCO, đại diện Cục Xuất nhập khẩu đánh giá, nhìn vào bức tranh xuất khẩu trong 10 tháng qua, bên cạnh những mảng ảm đạm do tác động tiêu cực của dịch bệnh, vẫn thấy có nhiều tín hiệu khả quan. Trong đó, đáng chú ý, trong 10 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu của một số nhóm hàng chủ đạo tăng trưởng khá tốt kể cả về lượng và về chất.

Điển hình như ngành nông, lâm, thủy sản ước tính đạt 22,33 tỷ USD, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2020 do sự gia tăng cả về lượng và giá xuất khẩu của một số mặt hàng nông sản. Cụ thể: xuất khẩu sắn tăng tới 63,2% về trị giá và tăng 46,3% về sản lượng; xuất khẩu cao su mặc dù chỉ tăng 13,9% về lượng nhưng tăng tới 46,5% về trị giá xuất khẩu; xuất khẩu hạt tiêu mặc dù giảm 5,7% về lượng nhưng tăng tới 44,2% về trị giá xuất khẩu; xuất khẩu nhân điều tăng 14,1% về lượng và tăng 13,5% về trị giá; kim ngạch xuất khẩu rau quả tăng 8,7%...

Đặc biệt, nhóm hàng công nghiệp chế biến tiếp tục đóng vai trò quan trọng, đóng góp chính vào tăng trưởng xuất khẩu chung của cả nước khi chiếm tỷ trọng 86,1% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Trong 10 tháng năm 2021, kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng này ước tính đạt 230,69 tỷ USD, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước (9 tháng tăng 20,8% so với cùng kỳ năm trước)...