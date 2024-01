Những gói hỗ trợ tài khóa “chưa từng có” giúp kinh tế vượt “gió ngược”

Chèo lái “con thuyền” ngân sách cập bến thành công Nhắc đến những thành công trong điều hành chính sách tài khóa những năm qua không thể không nhắc đến nỗ lực điều hành của Bộ Tài chính. Trong khó khăn vẫn chèo lái “con thuyền” ngân sách cập bến thành công. Thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt cao so với dự toán. Dự báo tình hình thời gian tới còn nhiều khó khăn, Chính phủ vẫn kiên định điều hành chính sách tiền tệ được điều hành chủ động, linh hoạt. Đồng thời, kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, thích ứng kịp thời với diễn biến của thị trường trong nước và quốc tế. Theo ông Andreas Stoffers - Giám đốc Quốc gia Viện Friedrich Naumann (FNF) tại Việt Nam, triển vọng phát triển của Việt Nam là tích cực trong trung và dài hạn. Trong ngắn hạn, có thể sẽ có những thách thức về chính sách kinh tế, nguyên nhân chủ yếu liên quan đến tình hình toàn cầu bất ổn. Cơ sở vững chắc cho sự lạc quan kinh tế những năm tới, cần bao gồm những cam kết rõ ràng về thương mại tự do, bảo hộ đầu tư, kinh tế thị trường và hội nhập vào chuỗi giá trị quốc tế, cùng với tình hình tài chính công lành mạnh và các chính sách tiền tệ thận trọng. Chuyên gia tài chính- ngân hàng, TS. Doãn Hữu Tuệ cho rằng, cần tiếp tục lựa chọn vừa thúc đẩy phục hồi, vừa ổn định kinh tế vĩ mô dựa trên chính sách tài khóa linh hoạt. Tình hình kinh tế thế giới thời gian tới được dự báo sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. “Trong điều kiện vị thế tài khóa ngân sách của Việt Nam tương đối tốt, tỷ lệ nợ công đang ở mức khả quan, Việt Nam có thể lựa chọn chính sách tài khóa làm vai trò trụ cột để thực hiện "mục tiêu kép"- vừa thúc đẩy phục hồi, vừa ổn định kinh tế vĩ mô. Đây là lựa chọn hợp lý do chính sách tài khóa thường ít gây áp lực cho lạm phát hơn và có dư địa lớn hơn so với chính sách tiền tệ” - TS. Doãn Hữu Tuệ gợi ý. Về cơ bản, Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm sử dụng có hiệu quả nợ công, cơ cấu nợ công theo hướng bền vững, sử dụng hiệu quả ngân quỹ nhà nước; từng bước phục hồi lại kỷ luật tài khóa để đảm bảo sự bền vững của NSNN. Năm 2024 dự báo vẫn là một năm nhiều thách thức đối với kinh tế Việt Nam. Những yếu tố rủi ro bên ngoài sẽ tiếp tục kéo dài ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng kinh tế. Mặc dù vậy, với nền tảng vĩ mô vững chắc, với sự ổn định chính trị, tin tưởng rằng, với những nỗ lực của Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì vị trí là một trong những quốc gia có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực.