Nông, lâm, thủy sản Việt Nam xuất siêu trong 5 tháng đầu năm

Giá cả trong nước vẫn duy trì ổn định Trong tháng 5, tình hình giá cả trong nước vẫn duy trì ổn định, không có sự biến động lớn. Giá lúa, gạo tại đồng bằng sông Cửu Long tăng nhẹ so với tháng trước; thị trường rau củ tiêu thụ mạnh nên các loại đều tăng giá; giá thịt lợn hơi ghi nhận tăng 3 - 10% tùy từng tỉnh so với tháng trước; giá cá tra ổn định, dao động bình quân mức 27.000-27.500 đồng/kg tùy loại; giá tôm thẻ tăng 3% so với tháng trước; riêng trái cây giá giảm do nguồn cung dồi dào.