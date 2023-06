(TBTCO) - Chiều ngày 5/6/2023, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 5/2023 và triển khai nhiệm vụ tháng 6/2023 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị, tại điểm cầu Bộ Tài chính còn có Thứ trưởng Võ Thành Hưng và đại diện lãnh đạo các vụ, cục thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính. Tại điểm cầu các tổng cục, có đại diện lãnh đạo Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước…

Thu ngân sách đảm bảo theo dự toán

Thông tin tại hội nghị, tổng thu ngân sách đến đến hết ngày 1/6/2023 đạt 782,9 nghìn tỷ đồng, bằng 48,31% dự toán; trong đó, thu ngân sách trung ương đạt 51,4% dự toán, thu ngân sách địa phương đạt 44,8% dự toán.

Đánh giá về số thu do ngành Thuế quản lý, quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành cho biết, lũy kế 5 tháng đầu năm 2023 thu ngân sách ước đạt 663.843 tỷ đồng. Số thu này bằng 48,3% so với dự toán pháp lệnh, bằng 96,9% so với cùng kỳ.

Theo ông Mai Xuân Thành, thu ngân sách nhà nước vẫn đảm bảo theo tiến độ dự toán, nhưng so với các năm trước thì đây là mức thu thấp nhất trong vòng 14 năm.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Ông Mai Xuân Thành cho biết, nếu loại trừ các khoản thu phát sinh theo quý, tháng và các khoản thu đột biến thì diễn biến thu các tháng vẫn trên đà giảm, dự báo các tháng tới cũng chưa có dấu hiệu khởi sắc. Trên cơ sở diễn biến số thu như hiện nay, ngành Thuế đã tổ chức nhiều hội nghị bàn về giải pháp tăng thu ngân sách, trên tinh thần rà soát tất cả các khoản có thể thu, các khoản tiềm năng, cùng với đó, Tổng cục Thuế tổ chức công tác thu bằng cách khoán thu đến từng đơn vị... hướng tới mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách mặc dù còn nhiều khó khăn.

Ông Mai Xuân Thành khẳng định, số thu trong thời điểm này đã phần nào phản ánh nỗ lực, cố gắng của cơ quan thuế. Đồng thời, đại diện lãnh đạo Tổng cục Thuế nhấn mạnh, cơ quan thuế sẽ theo sát tình hình để cố gắng thu đạt dự toán được giao.

Đề cập tới tiến độ thu thuế xuất nhập khẩu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường cho biết, trong tháng 5/2023, thu ngân sách ngành Hải quan đạt 30.054 tỷ đồng, giảm 6,23% so với tháng trước. Số thu lũy kế 5 tháng đạt 152.942 tỷ đồng, bằng 36% dự toán, giảm 18% so với cùng kỳ năm trước.

Phân tích nguyên nhân số thu tháng 5/2023 thấp hơn tháng 4/2023, ông Hoàng Việt Cường cho hay là do kim ngạch nhập khẩu có thuế của một số mặt hàng có số thu lớn giảm như: ô tô nguyên chiếc các loại đạt 7,6 nghìn chiếc, trị giá đạt 189,5 triệu USD, giảm 37,8% về lượng và giảm 33,6% về trị giá, làm giảm thu 1.287 tỷ đồng; sắt thép các loại đạt 675 nghìn tấn, trị giá đạt 555 triệu USD, giảm 22,1% về lượng và giảm 16,7% về trị giá, làm giảm thu 253 tỷ đồng; điện thoại các loại và linh kiện đạt 166 triệu USD, giảm 27,1%, làm giảm thu 180 tỷ đồng. Đại diện Tổng cục Hải quan cũng cho hay, mức giảm thu ngân sách tháng sau cao hơn tháng trước và cao hơn cùng kỳ năm ngoái.

Theo báo cáo tại hội nghị, tổng chi cân đối ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm 2023 đạt 653,1 nghìn tỷ đồng, bằng 31,5% dự toán, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó: Chi đầu tư phát triển ước đạt khoảng 157,1 nghìn tỷ đồng, tăng 35,5%; chi trả nợ lãi ước đạt khoảng 43 nghìn tỷ đồng; chi thường xuyên ước đạt 452,4 nghìn tỷ đồng.

Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Tính đến ngày 25/5/2023, đã thực hiện phát hành gần 162,3 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ, kỳ hạn bình quân 12,18 năm, lãi suất bình quân 3,8 %/năm.

Tại hội nghị giao ban, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính đã báo cáo tình hình thực hiện công tác trong tháng 5 và kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ tháng 6, hướng tới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong các tháng tiếp theo của năm 2023.

Đặc biệt quan tâm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Phát biểu tại hội nghị giao ban, Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng nhận xét, số thu ngân sách đến thời điểm này đảm bảo dự toán giao, tuy nhiên số thu có xu hướng giảm liên tiếp. Trong những tháng tới, công tác thu sẽ khó khăn, bên cạnh đó, Chính phủ đang tiếp tục thực hiện các chính sách giảm, giãn thuế, phí, nhất là giảm 2% thuế giá trị gia tăng, giảm thuế trước bạ ô tô... điều này rõ ràng sẽ tác động đến thu ngân sách.

Do đó, Thứ trưởng Võ Thành Hưng đề nghị Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, đặc biệt Vụ Ngân sách nhà nước phải chủ động có phương án điều hành, kể cả điều hành tổng thể ngân sách nhà nước và điều hành đối với ngân sách địa phương. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Võ Thành Hưng chỉ đạo Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan khẩn trương xử lý các vấn đề tồn đọng liên quan đến hoàn thuế giá trị gia tăng.

Theo Thứ trưởng Võ Thành Hưng, tiến độ chi thường xuyên, chi trả nợ đều đảm bảo dự toán, chi đầu tư phát triển tháng 5/2023 có chuyển biến tích cực nhưng về tổng thể thì thấp, trong đó có một số dự án của ngành Giao thông vận tải.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đánh giá toàn thể hội nghị đều thống nhất quan điểm, quyết tâm phấn đấu trong tháng 6 và 6 tháng cuối năm 2023 thu đạt chỉ tiêu dự toán được Quốc hội giao.

Thứ trưởng nhấn mạnh, tăng cường áp dụng nhiều giải pháp của ngành Thuế, ngành Hải quan và các đơn vị khác nhằm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, giải quyết được các trường hợp nợ đọng thuế, đảm bảo thu theo chỉ tiêu dự toán.

Về chi ngân sách, Thứ trưởng đề nghị, giải quyết chi ngân sách đối với trường hợp đủ điều kiện, tăng chi đầu tư công, đặc biệt là chi đầu tư công các dự án thuộc về trách nhiệm của Bộ Tài chính.

Thứ trưởng lưu ý, các đơn vị cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng các đề án, chính sách về tài chính; khi triển khai các chính sách về phục hồi phát triển kinh tế phải kịp thời, thông suốt và chính xác. Thứ trưởng đặc biệt lưu ý, các đơn vị xây dựng chính sách tài chính phải hết sức quan tâm công tác kiểm tra, giám sát trên từng lĩnh vực, qua đó phát hiện kịp thời vi phạm và xử lý nghiêm. Đồng thời thông qua kiểm tra, giám sát để đánh giá ngược lại những chính sách, những quy định của ngành Tài chính đã ban hành để sửa đổi, bổ sung, hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung sát với thực tiễn.../.