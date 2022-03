(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Hà Nội vừa công bố không tổ chức phiên chào bán cạnh tranh cổ phần của Công ty cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (mã Ck: LAS) do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) sở hữu vào ngày 4/3/2022.

Nguyên nhân do hết thời gian đăng ký và nhận cọc, không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia mua chào bán cạnh tranh cổ phần, do vậy phiên đấu giá không đủ điều kiện tổ chức.

Trước đó Vinachem thông báo đưa hơn 21,2 triệu cổ phiếu LAS của Hóa chất Lâm Thao ra chào bán cạnh tranh. Số cổ phần này tương ứng 18,9% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Hóa chất Lâm Thao. Giá khởi điểm 27.100 đồng/cổ phần, tương ứng tổng giá trị bán ra khởi điểm khoảng 603 tỷ đồng.

Đây là lần thứ 2 Vinachem đưa số cổ phần này ra chào bán cạnh tranh. Trước đó lần đầu vào tháng 12/2021 với giá khởi điểm vẫn là 27.100 đồng/cổ phần nhưng vẫn không có nhà đầu tư nào đặt mua. Về diễn biến trên thị trường, sau đà tăng mạnh và lập đỉnh ở mốc 26.700 đồng vào ngày 21/12, cổ phiếu LAS quay đầu điều chỉnh sâu về vùng giá 14.000 đồng trước khi hồi phục. Hiện kết phiên 1/3, thị giá LAS đạt 21.000 đồng/cổ phiếu – vẫn thấp hơn rất nhiều so với giá chào bán cạnh tranh.

Ảnh minh họa

Theo báo cáo tổng hợp đã kiểm toán năm 2021 của LAS, lợi nhuận tăng so với năm 2020, nhưng tỷ lệ phải thu ngắn hạn khó đòi cũng tăng. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ của LAS đạt 2.801 tỷ đồng, tăng trưởng 22% so với năm 2020. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt hơn 79 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 67 tỷ đồng, tăng 131% so với năm 2020.

Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao hiện có vốn chủ sở hữu 1.332 tỷ đồng, nợ phải trả là 963 tỷ đồng. Về cơ cấu tài sản, tài sản ngắn hạn là 1.960 tỷ đồng và tài sản dài hạn là 335 tỷ đồng. Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn, hàng tồn kho của công ty tại thời điểm cuối năm 2021 là 977 tỷ đồng, tăng 67% so với cách đó 1 năm. Các khoản phải thu ngắn hạn cuối năm 2021 là 580 tỷ đồng, giảm khá mạnh so với 788 tỷ đồng cuối năm 2020. Các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng giảm từ 800 tỷ đồng cuối năm 2020 xuống còn 592 tỷ đồng cuối năm 2021.

Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi giảm từ 31,7 tỷ đồng cuối năm 2020 xuống còn 30,5 tỷ đồng vào cuối năm 2021./.