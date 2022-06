PTSC tổ chức thành công Hội thảo tổng kết Dự án nhà máy xử lý Khí Cà Mau

(TBTCO) - Vừa qua, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) đã tổ chức thành công hội thảo tổng kết, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Dự án Nhà máy Xử lý khí Cà Mau (GPP Cà Mau).

Nhà máy Xử lý khí Cà Mau là mảnh ghép quan trọng của Cụm Công nghiệp Khí - Điện - Đạm Cà Mau, được triển khai tại Khu công nghiệp Khánh An, xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau do Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) làm chủ đầu tư với tổng diện tích 34,6 ha, công suất tiếp nhận xử lý mỗi ngày lên đến 6,2 triệu m3 khí, sản lượng LPG 600 tấn, condensate 34 tấn và khí khô 5,75 triệu m3.

Nhà máy có nhiệm vụ chế biến và xử lý sâu để đa dạng hóa các sản phẩm của dòng khí tiếp nhận từ mỏ PM3-CAA về khu Công nghiệp khí điện đạm Cà Mau.

​Tổng công ty PVGAS và PTSC chụp hình lưu niệm tại Hội thảo.

Tham dự hội thảo có ban lãnh đạo cùng tập thể người lao động của PV Gas và PTSC từng tham gia trực tiếp dự án. Tại hội thảo, toàn bộ quá trình triển khai cùng những kinh nghiệm thực hiện dự án đã được chia sẻ đầy sôi nổi và hữu ích.

Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của đại diện hai bên, trong đó nổi bật là sự đánh giá cao của chủ đầu tư về năng lực thực hiện dự án công nghiệp dầu khí của PTSC với vai trò tổng thầu.

Đây là sự ghi nhận đối với PTSC trong việc khẳng định năng lực thực hiện các dự án EPC công nghiệp trên bờ, tạo tiền đề quan trọng trong chiến lược phát triển và hoàn thiện năng lực tổng thầu EPC của PTSC.

Hội thảo cũng là dịp để các thành viên giữa hai đơn vị học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, xây dựng nền tảng gắn kết giữa các các bộ nhân viên để PV GAS và PTSC tiếp tục hợp tác triển khai thành công các dự án trong tương lai./.