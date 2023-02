Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú:

(TBTCO) - Năm 2023, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm tra chất lượng vật tư hàng hóa mùa Xuân năm 2023 tại 4 chi cục dự trữ nhà nước. Qua kiểm tra, 100% vùng kho dự trữ quốc gia của đơn vị đạt chuẩn vùng kho “An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp”, bảo quản an toàn hàng hóa, vật tư dự trữ quốc gia.

Xây dựng kế hoạch rõ ràng, chi tiết

Ông Ngô Xuân Huy - Phó Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Vĩnh Phú cho biết, để đảm bảo an toàn toàn bộ số lượng, chất lượng vật tư hàng hóa dự trữ quốc gia (DTQG), đơn vị đang quản lý và triển khai công tác kiểm tra chất lượng vật tư DTQG mùa xuân năm 2023.

Quán triệt đầy đủ các nội dung văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục DTNN, Cục DTNN khu vực Vĩnh Phú đã xây dựng Kế hoạch kiểm tra mùa Xuân năm 2023 cụ thể, chi tiết và tổ chức thực hiện tại 7 vùng kho của 4 chi cục DTNN trực thuộc (Vĩnh Phúc, Việt Trì, Vĩnh Tường, Phong Châu).

Theo kế hoạch, Cục DTNN khu vực Vĩnh Phú tiến hành kiểm tra toàn bộ số lượng, chất lượng vật tư hàng hóa DTQG đơn vị đang quản lý, kết hợp với việc đánh giá kết quả phong trào thi đua, xây dựng vùng kho "An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp"; công tác an ninh bảo vệ, phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lũ... tại các đơn vị.

Thủ kho Chi cục Dự trữ nhà nước Việt Trì thực hiện quy trình bảo quản hàng hóa dự trữ quốc gia. Ảnh: Đức Minh

Đơn vị đã thành lập các đoàn kiểm tra, gồm đại diện các phòng nghiệp vụ và các chi cục DTNN, tiến hành kiểm tra toàn bộ số lượng, chất lượng vật tư, hàng hóa DTQG và chấm điểm kho “An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp”, theo các tiêu chí rõ ràng. Bên cạnh đó, tổ chức kiểm tra chéo giữa các đơn vị với nhau để đánh giá chất lượng công tác quản lý, bảo quản vật tư dự trữ và học tập rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện.

Để minh chứng, ông Ngô Xuân Huy lấy ví dụ, đối với thóc, đơn vị tiến hành kiểm tra diễn biến chất lượng khối hạt về nhiệt độ, thủy phần, men mốc, bốc nóng, hạt vàng, đọng sương, nồng độ khí N2 và độ kín lô thóc. Còn đối với mặt hàng gạo, đơn vị tiến hành kiểm tra chất lượng lô gạo, nồng độ khí N2, thủy phần, hạt vàng, hiện tượng đọng sương, cảm quan, diễn biến chất lượng gạo. Bên cạnh đó, đơn vị cũng thực hiện kiểm tra công tác phòng chống chim chuột, thực hiện quy trình kỹ thuật bảo quản, công tác quản lý, ghi chép sổ nhật trình, vệ sinh trong, ngoài kho và chế độ tự kiểm tra hàng tháng tại đơn vị đối với cả 2 mặt hàng DTQG.

Lãnh đạo Cục DTNN khu vực Vĩnh Phú cũng cho biết, đối với công tác kiểm tra vùng kho "An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp”, đơn vị thực hiện kiểm tra theo các nội dung, như: công tác bảo quản, quản lý các trang thiết bị được cấp; công tác chăm sóc cây cũ và trồng cây mới, cây xanh, cây ăn quả xung quanh vùng kho và đánh giá phân xếp loại; kiểm tra toàn bộ kho chứa hàng, kho còn trống phục vụ công tác nhập, bảo quản vật tư dự trữ...

Hàng dự trữ luôn đảm bảo chất lượng và số lượng

Thông tin về kết quả kiểm tra, ông Vũ Hoàng Anh - Trưởng phòng Thanh tra kiểm tra, Cục DTNN khu vực Vĩnh Phú cho biết, công tác quản lý chất lượng hàng DTQG và phong trào thi đua xây dựng vùng kho dự trữ "An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp” luôn được cấp ủy chi bộ, tập thể lãnh đạo và các tổ chức đoàn thể các chi cục DTNN coi trọng. 100% số lượng thóc, gạo hiện có đang bảo quản đều thực hiện quy trình bảo quản theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quy định, đảm bảo an toàn cả về số lượng và chất lượng, vật tư hàng hóa không bị xuống cấp, kém mất phẩm chất.

Các mặt hàng vật tư, thiết bị cứu hộ, cứu nạn như: phao tròn cứu sinh, phao áo cứu sinh, bè cứu sinh nhẹ, nhà bạt cứu sinh, xuồng cứu hộ, thiết bị khoan cắt, máy khoan phá bê tông... được các đơn vị quản lý đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng tốt, hồ sơ đầy đủ, hàng hoá được quản lý và giữ gìn cẩn thận, các trang thiết bị, phụ kiện đầy đủ, tốt, không bị han rỉ, bong sơn, vệ sinh bảo quản sạch sẽ.

Các thiết bị chữa cháy rừng (máy bơm chữa cháy), máy phát điện đều đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng tốt, thực hiện đúng quy trình bảo quản, vệ sinh sạch sẽ. Đặc biệt, các thủ kho tại Kho muối Ninh Dân - Chi cục DTNN Việt Trì bảo quản muối ăn DTQG đảm bảo an toàn về chất lượng, giữ được màu sắc, mùi vị.

Các cán bộ, thủ kho của 4 chi cục và 7 vùng kho tuân thủ nghiêm túc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, công tác bảo quản đảm bảo nề nếp, quy củ; công tác an ninh trật tự vùng kho, bảo vệ bí mật Nhà nước được thực hiện tốt; công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường nơi làm việc an toàn, trong lành; công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt được chú trọng, vật tư dụng cụ đầy đủ đảm bảo sẵn sàng trong mọi tình huống; việc quản lý trang thiết bị phục vụ nhập, xuất và bảo quản được quản lý, bảo dưỡng đúng quy định.

Theo kết luận của Đoàn kiểm tra mùa Xuân năm 2022 cho thấy, qua kiểm tra 7/7 vùng kho thuộc Cục DTNN khu vực Vĩnh Phú đều đạt tiêu chuẩn vùng kho “An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp”.