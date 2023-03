Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp: Nghiên cứu sửa luật để giải quyết nhiều vướng mắc lớn

Bổ sung vốn điều lệ cho một số doanh nghiệp nhà nước then chốt quốc gia Trong các chủ trương, định hướng được Bộ Tài chính đề xuất về xây dựng luật thay thế Luật số 69, nội dung về vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp (DN) có nhiều điểm mới quan trọng. Theo đó, xác định rõ vốn nhà nước đầu tư tại DN là vốn nhà nước hiện có và bổ sung trong quá trình hoạt động tại DN; nguồn vốn nhà nước hoặc nguồn khác đầu tư hình thành tài sản được Nhà nước giao DN tiếp nhận; các nguồn lực của Nhà nước tích lũy để lại đầu tư tại DN… nhằm xác định rõ, phản ánh đầy đủ nguồn lực của Nhà nước tại DN và duy trì, củng cố, phát triển một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty quy mô lớn, có hiệu quả kinh tế cao. Việc đầu tư vốn tập trung giữ vững những lĩnh vực then chốt, thiết yếu; những địa bàn quan trọng về quốc phòng, an ninh; những lĩnh vực mà DN thuộc các thành phần kinh tế khác không đầu tư và đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm, quan trọng quốc gia, địa phương và bổ sung vốn điều lệ cho một số DN nhà nước then chốt quốc gia. Việc đầu tư vốn đảm bảo nguyên tắc công bằng, thị trường, công khai, minh bạch, bảo toàn, hiệu quả, “lợi ích thì hài hòa, rủi ro thì chia sẻ”. Đồng thời, xác định vốn nhà nước đầu tư tại DN không cân đối thu chi vào trong ngân sách nhà nước (Nhà nước với vai trò nhà đầu tư thực hiện quyền chủ sở hữu vốn như các nhà đầu tư khác).