Quảng Nam: Đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh giải ngân nhanh vốn đầu tư công

(TBTCO) - Các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng tại Quảng Nam tiếp tục là nguyên nhân chính khiến cho tỷ lệ giải ngân của địa phương này đạt thấp. UBND tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong 3 tháng còn lại của năm.

Tổng vốn đầu tư công năm 2022 của tỉnh Quảng Nam là 7.275,1 tỷ đồng; trong đó, kế hoạch vốn năm 2022 là 6.861,8 tỷ đồng, kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài là 413,3 tỷ đồng.

Quảng Nam tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư để giải ngân nhanh vốn đầu tư công. Ảnh minh họa: H.T

Theo báo cáo từ Kho bạc Nhà nước Quảng Nam, tính đến hết tháng 9/2022, đơn vị đã thực hiện giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 được 2.939,7 tỷ đồng, so với kế hoạch vốn giao đầu năm đạt 46,9% và so với kế hoạch vốn sau bổ sung đạt 40,4%. Trong đó, kế hoạch vốn năm 2022 giải ngân 2.736,9 tỷ đồng, đạt 46,7% so với kế hoạch vốn giao đầu năm (tương đương với mức giải ngân của cả nước) và đạt 39,9% so với kế hoạch vốn bổ sung. Kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài giải ngân 202,8 tỷ đồng, đạt 49,1%.

Kho bạc Nhà nước Quảng Nam tiếp tục đẩy mạnh phương thức “thanh toán trước, kiểm soát sau” đối với hợp đồng thanh toán nhiều lần theo quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kho bạc nhằm rút ngắn thời gian thanh toán chỉ trong 1 ngày làm việc.

Đáng chú ý, hiện 3 ban quản lý dự án chuyên ngành của tỉnh Quảng Nam đang có tiến độ giải ngân chưa cao.

Cụ thể, đến ngày 30/9 vừa qua, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông mới giải ngân được khoảng 601,343 tỷ đồng, đạt 37% so với kế hoạch vốn được giao (1.621,585 tỷ đồng). Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn đã giải ngân 178,78/318,064 tỷ đồng, đạt 56,2%. Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng đã giải ngân 226,204/457,116 tỷ đồng, đạt 49,49%.

Công chức Kho bạc Nhà nước giải quyết thủ tục thanh toán vốn với chủ đầu tư. Ảnh: H.T

Nguyên nhân giải ngân chậm tại Quảng Nam được nêu ra là về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đặc biệt là khâu áp giá đền bù, xác định nguồn gốc đất, quản lý hiện trạng còn chậm dẫn đến ảnh hưởng tiến độ các dự án.

Đồng thời, một nguyên nhân nữa khiến tiến độ giải ngân của tỉnh Quảng Nam còn thấp đó là thủ tục đầu tư kéo dài, các dự án đang lựa chọn nhà thầu hoặc mới chuẩn bị khởi công... Các dự án ODA song phương, hồ sơ, thủ tục trong quá trình thi công, giải ngân vốn đầu tư rất phức tạp, mất nhiều thời gian để giải quyết nên gặp nhiều khó khăn, trở ngại cho việc triển khai và giải ngân các dự án đầu tư. Hơn nữa, trong tháng 8 vừa qua, địa phương mới được phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia làm cho kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh tăng lên, dẫn đến tỷ lệ giải ngân thấp.

Hết tháng 9/2022, Kho bạc Nhà nước Quảng Nam đã thực hiện giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 được 2.939,7 tỷ đồng, so với kế hoạch vốn giao đầu năm đạt 46,9% và so với kế hoạch vốn sau bổ sung đạt 40,4%. Trong đó, kế hoạch vốn năm 2022 giải ngân 2.736,9 tỷ đồng, đạt 46,7% so với kế hoạch vốn giao đầu năm (tương đương với mức giải ngân của cả nước) và đạt 39,9% so với kế hoạch vốn bổ sung.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, UBND tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc chủ đầu tư khẩn trương nghiệm thu ngay những khối lượng đã hoàn thành để hoàn thiện hồ sơ thanh toán ngay vốn với Kho bạc.

Ông Trần Phước Tào - Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Nam cho biết, đơn vị đang tiếp tục cải cách thủ tục hành chính đảm bảo đơn giản, rõ ràng, minh bạch về hồ sơ, nội dung kiểm soát. Đồng thời, KBNN Quảng Nam cũng yêu cầu các đơn vị Kho bạc Nhà nước trực thuộc thực hiện quy trình kiểm soát chi lồng ghép với quy trình giao dịch điện tử trên dịch vụ công trực tuyến. Kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án. Thực hiện tốt các dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực kho bạc để phục vụ tốt cho các đơn vị giao dịch.

Đặc biệt, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Nam cho biết, đơn vị đã chỉ đạo Phòng Kiểm soát chi và các Kho bạc Nhà nước huyện, thành phố phải cập nhật kịp thời, đầy đủ kế hoạch vốn đầu tư giao năm 2022, kế hoạch vốn kéo dài để chủ động phối hợp với chủ đầu tư giải ngân kịp thời theo tiến độ giải ngân của dự án.

Đồng thời, từ nay đến cuối năm, Kho bạc Nhà nước Quảng Nam tiếp tục đẩy mạnh phương thức “thanh toán trước, kiểm soát sau” đối với hợp đồng thanh toán nhiều lần theo quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kho bạc nhằm rút ngắn thời gian thanh toán chỉ trong 1 ngày làm việc.