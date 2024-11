Quảng Ninh: Tổng thu du lịch ước gần 46.500 tỷ đồng

(TBTCO) - Năm 2024, tổng khách du lịch đến tỉnh Quảng Ninh ước đạt 19 triệu lượt, tăng 20% so cùng kỳ năm 2023, tổng thu du lịch ước đạt 46.460 tỷ đồng.

Năm 2024, tỉnh Quảng Ninh mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn và những vấn đề phát sinh ngoài dự đoán, bao gồm cơn bão số 3 lịch sử gần đây, nhưng phát triển kinh tế của tỉnh vẫn đạt được một số kết quả quan trọng.

Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) của tỉnh Quảng Ninh dự kiến đạt 100% dự toán. Thu hút FDI đạt hơn 2 tỷ USD, nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước. Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng chính, tăng 20,45%, cao hơn 4,05 điểm % so cùng kỳ.

Tổng khách du lịch đến tỉnh Quảng Ninh năm 2024 ước đạt 19 triệu lượt. Ảnh: T.D.

Đáng chú ý, tổng khách du lịch trên địa bàn tỉnh ước đạt 19 triệu lượt, tăng 20% so cùng kỳ, trong đó, khách quốc tế đạt 3,5 triệu lượt; tổng thu du lịch ước đạt 46.460 tỷ đồng, tăng 38% so cùng kỳ. Thu hút vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách đạt 28.310 tỷ đồng. Năm 2024 cũng là năm thứ 7 liên tiếp Quảng Ninh giữ vị trí Quán quân PCI và tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu các chỉ số PAR Index, SIPAS, ICT.

Văn hóa, xã hội và con người của Quảng Ninh có nhiều mặt tiến bộ, an sinh xã hội được đặc biệt quan tâm. Tổng chi an sinh xã hội cả năm ước đạt 1.897 tỷ đồng, tăng 23% so cùng kỳ. Tạo việc làm tăng thêm cho 31.350 lượt người lao động, đạt 104% kế hoạch năm. Chất lượng dịch vụ y tế, chất lượng dân số được chú trọng nâng cao.

Ngoài ra, hoạt động đối ngoại cũng được tỉnh Quảng Ninh đẩy mạnh, tăng cường mở rộng và nâng cao chất lượng, góp phần quan trọng là việc mở chính thức cặp cửa khẩu song phương Hoành Mô - Động Trung và lối thông quan Bắc Phong Sinh - Lý Hoả.

Tại hội nghị đánh giá tình hình, kết quả công tác năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng đã yêu cầu xem xét, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, vướng mắc của các dự án, công trình trọng điểm, công trình quan trọng đang triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Đồng thời, đẩy mạnh phát triển kinh tế số, chuyển đổi số và rà soát lại cơ chế, chính sách đặc thù hiện có của khu kinh tế (KKT) Vân Đồn, chủ động báo cáo đề xuất Trung ương cho phép Quảng Ninh xây dựng mới các cơ chế, chính sách đặc thù riêng có cho KKT phù hợp với tình hình mới. Bên cạnh đó, tập trung tái thiết kinh tế sau bão số 3 và nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành thu, chi ngân sách, đầu tư công; đảm bảo an sinh xã hội.