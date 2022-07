SHS chốt danh sách trả cổ tức và phát hành tăng vốn điều lệ

Năm 2021, SHS đạt kết quả cao kỷ lục với tổng doanh thu đạt 2.899,8 tỷ đồng, tăng 60,3% so với 2020. Lợi nhuận trước thuế của SHS đạt 1.752,9 tỷ đồng, tăng 86,7% so với 2020 và gấp 2,33 lần kế hoạch 2021. SHS đặt mục tiêu tiếp tục tăng trưởng trong năm 2022. Trong đó, doanh thu kế hoạch tăng 18,2%, lên 3.428 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế kế hoạch là 2.025,6 tỷ đồng, tăng 15,6% so với năm 2021.