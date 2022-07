Siết kỷ luật chi tiêu, bội chi năm 2020 thấp hơn nhiều so với dự kiến

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1420/QĐ-BTC công khai quyết toán ngân sách năm 2020. Nhìn vào cân đối ngân sách năm 2020 cho thấy kết quả khá tích cực trong bối cảnh hết sức khó khăn. Nhờ siết giảm chi tiêu, tăng cường kỷ luật ngân sách, bội chi năm 2020 (3,44% GDP) thấp hơn rất nhiều so với mức Quốc hội cho phép điều chỉnh (5,41% GDP).

Cho phép tăng tối đa bội chi ngân sách trung ương

Dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020 được Quốc hội quyết định với tổng số thu là 1.512.300 tỷ đồng; tổng số chi là 1.747.100 tỷ đồng; bội chi NSNN là 234.800 tỷ đồng, tương đương 3,44% GDP, trong đó: bội chi ngân sách trung ương (NSTW) là 217.800 tỷ đồng, bội chi ngân sách địa phương là 17.000 tỷ đồng.

Cộng đồng doanh nghiệp đã hết sức nỗ lực vượt khó trong năm 2020, đóng góp vào nguồn thu ngân sách. Ảnh: TL.

Năm 2020, dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên phạm vi toàn cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội của các quốc gia trên thế giới. Trong nước, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường dẫn đến nhiều địa phương phải thực hiện các biện pháp giãn cách trong quý II và III. Giao thông, du lịch bị đình trệ. Hoạt động xuất, nhập khẩu bị tác động mạnh do dứt gãy chuỗi thương mại quốc tế, làm tăng trưởng ở nhiều lĩnh vực chậm lại. Tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm tăng. Đời sống của một bộ phận người lao động gặp khó khăn.

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV quyết định bổ sung dự toán NSNN năm 2020, trong đó bổ sung dự toán thu là 26.753 tỷ đồng, bổ sung dự toán chi là 26.666 tỷ đồng; đồng thời cho phép tăng tối đa bội chi NSTW 133.500 tỷ đồng để đảm bảo cân đối NSNN năm 2020. Theo đó, dự toán thu NSNN năm 2020 (điều chỉnh) là 1.539.053 tỷ đồng; dự toán chi NSNN năm 2020 (điều chỉnh) là 1.773.766 tỷ đồng.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, giám sát của Quốc hội và chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân đã vào cuộc đồng bộ, chủ động ứng phó với thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ kép “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì phục hồi và phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân”.

Nhờ đó, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 vẫn đạt kết quả tích cực, với 10/12 chỉ tiêu kế hoạch đạt và vượt mục tiêu đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 2,91%, mặc dù thấp hơn so với kế hoạch (6,8%), nhưng vẫn thuộc nhóm các nước tăng trưởng dương cao nhất thế giới. Kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức 2,31%, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra (dưới 4%); các cân đối lớn cơ bản được đảm bảo; hệ số tín nhiệm quốc gia được cải thiện, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được đảm bảo.

Giảm chi tiêu nhờ triệt để tiết kiệm

Kết quả, quyết toán thu NSNN đạt 1.510.579 tỷ đồng, giảm 28.474 tỷ đồng (-1,9%) so với dự toán, chủ yếu do giảm các khoản thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu. Quyết toán chi NSNN là 1.709.524 tỷ đồng, giảm 64.242 tỷ đồng, bằng 96,4% dự toán.

Theo Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện chi ngân sách bám sát mục tiêu, dự toán được giao; rà soát, cắt giảm mạnh các khoản chi thường xuyên chưa thực sự cần thiết, chậm triển khai; tập trung nguồn lực cho chi phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của dịch bệnh. Ngoài ra, một số nhiệm vụ chi NSNN năm 2020 đạt thấp so với dự toán hoặc không thực hiện, phải hủy dự toán theo quy định. Theo đó, quyết toán chi NSNN thấp hơn so dự toán.

Siết kỷ luật chi tiêu, bội chi năm 2020 thấp hơn nhiều so với dự kiến. Ảnh: TL.

Bộ Tài chính cho rằng, trong năm 2020, công tác điều hành chi NSNN được thực hiện chủ động, đảm bảo chặt chẽ, bám sát dự toán được giao; kỷ luật tài chính được tăng cường, hiệu qua sử dụng NSNN có tiến bộ.

Siết giảm chi tiêu những khoản không cần thiết, nhưng các nhiệm vụ chính trị quan trọng vẫn được đảm bảo, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, từng địa phương và có thêm nguồn lực xử lý kịp thời các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách phát sinh về đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh.

Bộ Tài chính quyết toán số bội chi NSNN là 216.406 tỷ đồng, giảm 18.394 tỷ đồng so với dự toán đầu năm, bằng 3,44% GDP thực hiện, thấp hơn rất nhiều so với mức bội chi Quốc hội cho phép điều chỉnh, theo Nghị quyết số 128/2020/QH14 (5,41% GDP kế hoạch); trong đó bội chi NSTW là 213.089 tỷ đồng, giảm 4.711 tỷ đồng so với dự toán, bội chi ngân sách địa phương là 3.317 tỷ đồng, giảm 13.683 tỷ đồng so với dự toán.

Tính đến ngày 31/12/2020, tổng số nợ công là 3.520.601 tỷ đồng, bằng 55,94% GDP, nằm trong giới hạn được Quốc hội cho phép (không quá 65% GDP)./.