Sôi động thị trường vàng trong ngày vía Thần Tài

Thị trường vàng sôi động ngay từ những phiên giao dịch đầu năm Về lượng giao dịch, các doanh nghiệp thông tin, do nhu cầu mua vàng lấy may, tích lũy và nhu cầu mua trang sức để làm đẹp, làm quà biếu tặng trong những ngày đầu năm tăng cao, đồng thời khách hàng cũng có nhu cầu mua vàng, trang sức hợp phong thủy trong những ngày đầu năm để được may mắn, phát tài… nên thị trường đã trở nên sôi động ngay từ các phiên giao dịch trước ngày vía Thần Tài.