Đề xuất lập sàn vàng hybrid Trước những diễn biến phức tạp của thị trường vàng vào đầu những năm 2000, Nhà nước từng chấm dứt hoạt động của các sàn giao dịch vàng và giao dịch vàng tài khoản trong nước; ban hành quy định quản lý hoạt động kinh doanh vàng qua Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 3/4/2012 (Nghị định 24). Từ đó, đưa toàn bộ hoạt động của thị trường vàng vào khuôn khổ quản lý. Tuy nhiên, sau hơn một thập kỷ triển khai, trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều thay đổi và nhu cầu đầu tư, tích trữ vàng của người dân cũng khác trước đòi hỏi nhanh chóng sửa Nghị định 24. Tại các cuộc họp gần đây, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu khẩn trương sửa đổi Nghị định 24 ngay trong tháng 6/2025 và xây dựng cơ sở dữ liệu thị trường vàng. Về lâu dài, Chính phủ sẽ nghiên cứu thành lập sàn giao dịch vàng, cho phép người dân tự do giao dịch minh bạch; tách bạch rõ ràng giữa quản lý nhà nước và hoạt động kinh doanh vàng; đẩy mạnh chế tác vàng trang sức, truyền thông định hướng và hiện đại hóa quản lý giao dịch qua hóa đơn điện tử. Liên quan đến đề xuất lập sàn vàng, PGS. TS. Nguyễn Hữu Huân nhớ lại từ giai đoạn 2010, khi các sàn giao dịch vàng do tư nhân như các ngân hàng nở rộ, dẫn đến tình trạng đầu cơ, “chơi vàng như cá độ”. Do đó, Chính phủ đã phải can thiệp, yêu cầu dừng hoạt động các sàn này vì rủi ro quá lớn. Nếu có đề xuất tái lập sàn vàng, chuyên gia này cho rằng, cần rút kinh nghiệm từ quá khứ. Có thể xem xét mô hình sàn vàng hybrid "mô hình lai". Theo đó, một mặt, giao dịch vàng tài khoản giúp người dân giao dịch linh hoạt, kết nối với giá vàng thế giới, hạn chế tình trạng chênh lệch giá mua - bán quá cao như hiện nay. Mặt khác, cho phép giao dịch vàng vật chất nhưng nên áp dụng thuế và phí đủ lớn, để hạn chế giao dịch vàng vật chất, giúp kiểm soát tốt hơn dòng tiền đầu cơ và đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô./.