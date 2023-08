Sun Cosmo Residence Da Nang: Cuộc phối ngẫu hiện đại – truyền thống giữa Đà thành

(TBTCO) - Lấy cảm hứng từ làng chiếu Cẩm Nê nổi danh, Sun Cosmo Residence Da Nang không chỉ là tổ hợp hiện đại, giao lộ thịnh vượng giữa lòng Đà thành mà còn là nơi tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, đậm hồn dân tộc.

Từ cảm hứng mãnh liệt với nan chiếu Cẩm Nê…

Thế kỷ 15, nghề dệt chiếu theo dấu chân di dân "bén rễ" trên mảnh đất Cẩm Nê, xã Hòa Vang, xứ Quảng Đà rồi nhanh chóng định vị thương hiệu riêng. Giai đoạn triều Nguyễn, chiếu Cẩm Nê còn được chọn làm cống phẩm dâng lên triều đình, nhiều nghệ nhân trong làng được vua ban sắc phong, khen thưởng. Chiếu Cẩm Nê đối với nhiều người Đà Nẵng không chỉ là sản phẩm mưu sinh mà còn lưu truyền giá trị văn hóa truyền thống qua hàng thế kỷ.

Sun Cosmo Residence Da Nang nằm trên quỹ đất ít ỏi giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng. Ảnh phối cảnh minh họa.

Để gìn giữ những giá trị lịch sử, có rất nhiều biện pháp được đề xuất: khôi phục làng nghề, đưa vào danh mục di sản, truyền thông và giáo dục cho thế hệ trẻ… Đó là cách mà chính quyền, các nhà văn hóa hay sử học thường lựa chọn. Còn với các kiến trúc sư, để chung tay tôn vinh những “di sản” bản địa, họ có lối đi riêng, ví như: đưa lịch sử vào những thiết kế của tương lai. Và tổ hợp Sun Cosmo Residence Da Nang kề bên sông Hàn, sát chân cầu Trần Thị Lý là một minh chứng.

Những dấu ấn truyền thống, sự kết hợp hài hòa giữa đôi bàn tay khéo léo; kỹ thuật đan tài tình của những nghệ nhân làng nghề chiếu Cẩm Nê đã gây ấn tượng mạnh với nhà phát triển Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) cùng đối tác là đơn vị tư vấn thiết kế lừng danh AEDAS. Và hai tòa tháp The Panoma thuộc tổ hợp Sun Cosmo Residence Da Nang được kiến tạo từ nguồn cảm hứng mãnh liệt đó, tạo nên phong cách kiến trúc độc đáo hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại.

“The Panoma là một phần của Đà Nẵng, là “con đẻ” của vùng đất này, và là công trình độc bản tôn vinh những nan chiếu hoa. Khi những tòa tháp soi bóng xuống sông Hàn, ta sẽ thấy sự tĩnh tại của các đường nét kiến trúc rất ăn nhập với sự tĩnh lặng của mặt nước. Lối kiến trúc đó trong giới chuyên môn chúng tôi gọi là “timeless architecture” - hay kiến trúc mang giá trị vượt thời gian.” - đại diện AEDAS chia sẻ.

Thiết kế tòa tháp cao tầng The Panoma vừa mang dấu ấn truyền thống vừa hiện đại, thời thượng. Ảnh phối cảnh minh họa.

Với phong cách thiết kế “timeless”, các nhà kiến tạo đã chọn tông nền chủ đạo màu trắng để mang đến sự “tinh khiết” cho công trình kiến trúc. Toàn bộ hệ khung tòa nhà được sắp đặt kỹ lưỡng tạo hiệu ứng trông giống như đang đan vào nhau mô phỏng kỹ thuật đan chiếu tài tình. Trên nền khung trắng cứng cáp đan ngang, dọc được điểm xuyết sắc màu nổi bật theo từng khối nhà như đỏ đun, vàng hay xanh ngọc, gợi nhắc những màu sắc hoa văn trên tấm chiếu hoa Cẩm Nê danh tiếng.

Kỹ thuật đan chiếu được phối ngẫu với nghệ thuật sắp đặt của kiến trúc, gián tiếp tạo cho người nhìn những trải nghiệm thị giác mới lạ. Tổng thể, The Panoma sẽ là bức tranh “khổng lồ” vừa hiện đại, vừa hoài niệm, vừa khơi gợi khám phá. Nhìn từ xa, các tòa nhà sẽ như chiếc đèn lồng chạy ngầm từ dưới vươn lên tới đỉnh. Trong đó, đèn lồng cũng được tạo nên từ hiệu ứng “đan”, vật liệu chính là những viên gốm được sắp xếp đặc – rỗng với tông màu cam đất terracotta mộc mạc, đậm bản sắc Việt. Kiến trúc đương đại hòa cùng một nhịp với vật liệu, văn hóa truyền thống, kể câu chuyện từ quá khứ đến tương lai.

“Kiến trúc hiện đại đậm bản sắc Việt của Sun Cosmo Residence Da Nang sẽ nối dài hành trình lịch sử của cây cầu Trần Thị Lý, đi từ quá khứ đến tương lai của kiến trúc bản địa, khiến cho niềm tự hào về bản sắc trong mỗi người Việt được trỗi dậy khi ngắm nhìn”, đại diện AEDAS nhấn mạnh.

… Kiến tạo chất sống thăng hoa bên sông Hàn

Sun Cosmo Residence Da Nang được tạo nên từ nguồn cảm hứng mãnh liệt về giá trị truyền thống, kết hợp với định vị sắc nét về một tổ hợp đa công năng, hiện đại, hội nhập bên sông Hàn. Sự tài hoa của các kiến trúc sư, cùng vị trí đắc địa bên mỹ cảnh Đà thành hứa hẹn tạo nên tuyệt phẩm kiến trúc độc đáo – nơi tiên phong kiến tạo chất sống hiện đại, năng động, thăng hoa giữa trung tâm thành phố biển.

Sở hữu vị trí trung tâm, The Panoma đáp ứng đa dạng nhu cầu an cư, đầu tư, kinh doanh Airbnb… Ảnh phối cảnh minh họa.

Nhờ dấu ấn kiến trúc giao thoa hiện đại – truyền thống, bộ đôi tháp cao tầng thuộc phân khu The Panoma - mảnh ghép mới nhất được giới thiệu của tổ hợp – compound cao cấp Sun Cosmo Residence Da Nang đã nhanh chóng trở thành tâm điểm thị trường địa ốc. Bên cạnh kiến trúc độc bản, The Panoma được đánh giá “khó có đối thủ” khi tọa lạc tại vị trí đắc địa giữa trung tâm Đà Nẵng: kề sông Hàn, cách cầu Trần Thị Lý và cầu Nguyễn Văn Trỗi vài bước chân, chỉ mất 5 phút đến biển Mỹ Khê, 10 phút đến trung tâm hành chính và dễ dàng di chuyển đến mọi điểm du lịch nổi tiếng.

Không chỉ mang đến “cuộc chơi” thị giác, The Panoma còn tạo “lăng kính” giúp chủ nhân mãn nhãn với tầm nhìn panorama 3 trong 1 cực phẩm. Sử dụng vật liệu kính bao bọc bên trong các khung bê tông chắc chắn, cùng thiết kế tối ưu giúp toàn bộ căn hộ tại The Panoma đều có thể thưởng lãm bộ ba mỹ cảnh sông Hàn - biển Mỹ Khê - và phố phường Đà Nẵng. Mỗi ngày, chủ nhân căn hộ The Panoma có thể nhâm nhi tách cafe từ ban công thưởng thức sông Hàn mềm mại như dải lụa; cảm nhận nhịp sống hiện đại của phố thị hay ngắm bình minh trên biển Mỹ Khê “đẹp nhất thế giới”, ngắm vòng quay khổng lồ Sun Wheel, thưởng thức pháo hoa quốc tế trên sông Hàn từ tầm nhìn khoáng đạt không giới hạn…

Là một phần của dự án Sun Cosmo Residence Da Nang, The Panoma thừa hưởng toàn bộ hệ thống tiện ích, tính kết nối, đa trải nghiệm của một tổ hợp đa năng, hiện đại, quy tụ cộng đồng đa quốc gia. Ngay tại đây, chủ nhân sẽ được trải nghiệm hệ tiện ích đáp ứng nhu cầu thư giãn, chăm sóc sức khỏe, giao lưu kết nối như bể bơi trên cao, phòng gym, spa, kid club, vườn trên cao… Và chỉ vài bước chân, cư dân sẽ trải nghiệm hệ thống dịch vụ cao cấp của khu phố thương mại The Cosmo, hòa vào không khí sôi động của các điểm tụ sầm uất hút khách du lịch và người nước ngoài như Nguyễn Văn Thoại, Trần Hưng Đạo…

“Tất cả sẽ tạo nên hai tòa tháp The Panoma với kiến trúc ấn tượng, chất sống đa dạng, trải nghiệm đa chiều thu hút cộng đồng cư dân tinh hoa – không chỉ là giới thành đạt Đà Nẵng mà còn là giới chuyên gia, cư dân toàn cầu đến Đà Nẵng sinh sống, làm việc, tận hưởng cuộc sống an cư như nghỉ dưỡng tại thành phố đáng đến, đáng sống, đáng đầu tư bậc nhất Việt Nam” - bà Nguyễn Kiều Anh - Giám đốc Marketing Sun Property khẳng định./.