Tại sao dự án La Villa Green City là sự lựa chọn lý tưởng của nhà đầu tư?

(TBTCO) - Thị trường bất động sản Long An đang trên đà bứt phá và thu hút sự chú ý của giới đầu tư bởi tiềm năng phát triển to lớn. Trong làn sóng đầu tư sôi động ấy, dự án La Villa Green City nổi lên như một lựa chọn sáng giá cho những ai đang tìm kiếm cơ hội sinh lời hấp dẫn tại khu vực này. Điều gì làm cho dự án La Villa Green City trở nên thu hút?

La Villa Green City nằm trên trục đường giao nhau giữa quốc lộ 1A - đường Hùng Vương và một mặt là mặt sông Vàm Cỏ Tây.

Vị trí nổi bật

So với TP. Hồ Chí Minh, bất động sản tại Long An có giá "mềm" hơn nhiều và tiềm năng phát triển rất lớn, bởi Long An là một trong những tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế cao, với GDP liên tục tăng trưởng qua các năm.

Nhờ thu hút được nhiều nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước, Long An đang từng bước trở thành trung tâm công nghiệp lớn và tập trung nhiều khu công nghiệp sầm uất.

Bên cạnh đó, hệ thống giao thông tại Long An đang được đầu tư mạnh mẽ với nhiều tuyến đường cao tốc, quốc lộ, vành đai được mở rộng và nâng cấp, giúp kết nối Long An với TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận một cách nhanh chóng và thuận tiện. Ngoài ra, Long An còn có quỹ đất lớn nên dư địa để phát triển bất động sản còn nhiều.

Dự án La Villa Green City tọa lạc trên vị trí đắc địa tại TP. Tân An, sở hữu liên kết giao thông thuận tiện, dễ dàng kết nối với các khu vực trọng điểm của Long An, TP. Hồ Chí Minh và miền Tây Nam Bộ. Nổi bật như: cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương, đại lộ Đông Tây, cao tốc Bến Lức - Long Thành,…

Từ La Villa Green City đến quận 7, quận 8 qua đại lộ Nguyễn Văn Linh chỉ 30 phút, đến quận 1, TP. Hồ Chí Minh qua đại lộ Võ Văn Kiệt chỉ 45 phút, đến quận Bình Tân, quận 5, quận 6, quận 11 chỉ 25 phút bằng quốc lộ 1A hay cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương.

Uy tín và năng lực của chủ đầu tư

Trần Anh Group là tập đoàn bất động sản uy tín với 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển nhà ở.

Tập đoàn đã và đang triển khai hàng loạt dự án trên thị trường và được đông đảo khách hàng ủng hộ. Minh chứng cho năng lực và tiềm lực của Tập đoàn có thể kể đến một loạt các khu đô thị lớn như Phúc An City, Trần Anh Reverside, Bella Villa, West Lakes Golf & Villas (Long An), Phúc An Garden, Phúc An Ashita (Bình Dương) hay Phúc An Asuka (An Giang),…

Các dự án luôn được đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công cũng như tiến độ bàn giao. Tập đoàn sở hữu đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, kinh nghiệm và tâm huyết.

Sản phẩm chất lượng

Với tầm nhìn trở thành khu đô thị hiện đại, biểu tượng của sự trẻ trung giữa thành phố năng động Tân An, La Villa Green City là dự án độc đáo tích hợp nhiều tiện ích hiện đại, đẳng cấp sống như: Trung tâm thương mại (Tân An New Square); quảng trường nhạc nước; công viên ven sông River Park dài 1000m; hồ bơi Olympic; công viên cây xanh rộng lớn nội khu; trung tâm thể dục thể thao,…đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt, vui chơi giải trí của cư dân.

Nhà phố hoàn thiện và đã có đông đúc cư dân vào ở

Nhiều chính sách ưu đãi

Hiện chủ đầu tư đang đưa ra giỏ hàng mới với 40 căn cuối cùng của dự án với phương thức thanh toán đa dạng và nhiều ưu đãi cho khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, linh hoạt trong việc thanh toán.

Theo đó, với phân khu mới nhà đầu tư chỉ cần thanh toán trước 20% (khoảng 880 triệu đồng) là nhận ở ở ngay, chỉ thanh toán 1%/tháng và ngân hàng hỗ trợ vay lên đến 60% giá trị nhà. Ngoài ra, dịp này nhà đầu tư được hưởng tổng mức chiết khấu lên đến 11%.

Tiềm năng tăng giá

Long An là tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế cao, thu hút lượng lớn lao động từ các tỉnh thành khác đến sinh sống và làm việc. Từ đó kéo theo nhu cầu nhà ở cũng ngày càng tăng và dẫn đến tình trạng “cung không đủ cầu”.

Vị trí chiến lược của các dự án La Villa Green City được đồng bộ với hạ tầng khu vực Long An đang được đầu tư phát triển mạnh mẽ như, đường cao tốc, vành đai,... và có kết nối giao thông thuận tiện, liền kề các khu vực trọng điểm khu công nghiệp, khu dân cư sầm uất, trung tâm thương mại,...

La Villa Green City đang nhận được sự nhiều quan tâm của các nhà đầu tư

Đặc biệt, dự án nằm trong vùng lõi trung tâm của TP. Tân An, liền kề là Trung tâm hành chính tỉnh Long An và đại siêu thị Aeon Long An quy mô nhất miền Tây, làm cho La Villa Green City thêm giá trị bội phần. Hiện dự án đã có đông đúc cư dân vào ở, nhịp sống đô thị rất sôi động.

Theo quy hoạch, TP. Tân An thuộc Vùng 3 - Vùng phát triển đô thị & công nghiệp. Định hướng tập trung phát triển đô thị và công nghiệp tổng hợp, tạo hành lang phát triển đô thị trung tâm ở TP. Tân An và các đô thị công nghiệp đặc thù.

Bên cạnh đó, theo định hướng quy hoạch 2025-2030, tầm nhìn 2050 Tân An là đô thị vệ tinh của TP. Hồ Chí Minh, kết nối với trung tâm TP. Hồ Chí Minh.

Xu hướng thị trường bất động sản đang dần phục hồi và tăng trưởng trở lại sau thời gian dài trầm lắng, đặc biệt là phân khúc nhà có sẵn vì giá thành phù hợp với khả năng tài chính của nhiều người trong khi phân khúc này lại đang có nguồn cung khan hiếm, mở ra cơ hội đầu tư sinh lời cho các nhà đầu tư.