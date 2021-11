Tăng trưởng tín dụng cả năm 2021 có thể lên 12%

(TBTCO) - Tính tới cuối tháng 10, tín dụng vẫn tăng trưởng tốt bất chấp dịch Covid-19. Vào thời điểm cuối năm, nhu cầu tín dụng tăng, dư nợ tín dụng cũng tăng mạnh hơn, vì vậy, các chuyên gia dự đoán tăng trưởng tín dụng sẽ đạt trên 12% cho cả năm 2021.

Tín dụng tăng tốt do đâu?

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 29/10/2021, tín dụng toàn nền kinh tế đạt gần 10 triệu tỷ đồng, tăng 8,72% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2020 tăng 6,48%). Riêng khu vực Hà Nội tăng trưởng tín dụng đạt hơn 2,4 triệu tỷ đồng, tăng +1% so với tháng trước và tăng 10,4% so với cùng kỳ 2020.

Lý giải về điều này, các chuyên gia của Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) cho rằng, tín dụng phản ánh sự phục hồi của nền kinh tế sau khi mở cửa trở lại, với các chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP), chỉ số quản trị mua hàng (PMI) và doanh thu bán lẻ đều tăng lên trong tháng 10.

Trong báo cáo mới phát hành gần đây, KBSV cho biết thêm, số liệu từ báo cáo tài chính các ngân hàng thương mại, tính đến hết quý III/2021, tăng trưởng tín dụng nhóm các ngân hàng niêm yết đạt 7,7% so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm ngân hàng thương mại nhà nước (trừ Agribank) tăng trưởng khá tốt (+7,8% so với cùng kỳ) và nhóm ngân hàng thương mại cổ phần tăng trưởng tích cực hơn (+8,8% so với cùng kỳ). Một số ngân hàng thương mại có mức tăng trưởng cho vay khách hàng tốt trong 9 tháng bao gồm TCB, TPB, VIB, LPB, MBB và MSB.

“Đáng chú ý, tăng trưởng mảng trái phiếu doanh nghiệp đóng góp nhiều vào mức tăng trưởng tín dụng 9 tháng ở nhiều ngân hàng như TCB, VPB, MBB, TPB. Mức tăng trưởng tín dụng 9 tháng tại các ngân hàng thương mại cổ phần đã tiệm cận với hạn mức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cấp mới trong quý III” – chuyên gia của KBSV cho hay.

Bàn về tăng trưởng tín dụng, Công ty Chứng khoán MB (MBS) cũng cho rằng, tính đến ngày 29/10, tăng trưởng tín dụng bất ngờ ghi nhận mức tăng 8,72%, cao hơn mức 6,48% cùng kỳ năm ngoái. Điều này phần lớn nhờ các ngân hàng thương mại đã tung các gói, chương trình ưu đãi nhằm kích cầu tín dụng để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi sản xuất kinh doanh trong giai đoạn cuối năm.

Nâng dự báo tăng trưởng tín dụng lên 12%

Theo các chuyên gia của MBS, hiện tại, hầu hết các ngân hàng đều đã chạm đến hạn mức tín dụng của năm. “Khi mà tăng trưởng tín dụng được đánh giá là một yếu tố quan trọng giúp các ngân hàng duy trì mức lợi nhuận cao, chúng tôi kỳ vọng Ngân hàng Nhà nước sẽ nới hạn mức tín dụng cho các ngân hàng trong bối cảnh nền kinh tế hoạt động trở lại. Vào thời điểm cuối năm, nhu cầu tín dụng tăng, dư nợ tín dụng cũng tăng mạnh hơn, chúng tôi dự đoán tăng trưởng tín dụng sẽ đạt trên 12% cho cả năm 2021” – chuyên gia của MBS dự đoán.

Các chuyên gia của KBSV cũng nâng dự báo tăng trưởng tín dụng trong năm 2021 từ mức 10% trước đó lên 12%. “Với việc tốc độ triển khai tiêm chủng vắc-xin tại các thành phố lớn diễn ra nhanh hơn dự kiến, dịch bệnh dần được kiểm soát, các quy định giãn cách xã hội dần được gỡ bỏ và ít có khả năng thắt chặt trở lại, nhu cầu vốn trong nền kinh tế sẽ sớm hồi phục tương ứng với sự phục hồi ở lĩnh vực sản xuất, tiêu dùng” – chuyên gia KBSV lý giải.

Cùng với đó, báo cáo tài chính quý III công bố cho thấy, chất lượng tài sản của các ngân hàng thương mại, dù cần thêm một vài quý để đánh giá chính xác, song không chịu ảnh hưởng quá mạnh bởi đợt giãn cách xã hội quý III. Đây là cơ sở để Ngân hàng Nhà nước sớm cấp thêm room tín dụng cho các ngân hàng có chất lượng tài sản và chỉ số an toàn tốt.

Các chuyên gia của KBSV cũng cho rằng, mặt bằng lãi suất thấp sẽ duy trì trong 2 tháng cuối năm. “Dù chính sách tiền tệ hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục được duy trì với lãi suất điều hành ở mức thấp, room tín dụng dự kiến sớm được nới trong thời gian tới, chúng tôi cho rằng còn rất ít dư địa để mặt bằng lãi suất giảm thêm trong bối cảnh áp lực lạm phát là hiện hữu. Thêm vào đó, rủi ro nợ xấu gia tăng trong một vài quý tới khi các khoản vay dần đáo hạn là yếu tố khiến các ngân hàng thương mại cần duy trì 1 mức NIM (biên lãi ròng) cao để có dư địa trích lập dự phòng, kéo theo đó lãi suất cho vay khó có thể giảm thêm” – KBSV phân tích./.