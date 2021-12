Thắp sáng ngọn lửa khởi nghiệp với sản phẩm OCOP trong thanh niên, sinh viên

(TBTCO) - Hiện nay, Việt Nam có trên 50% thanh niên sống ở vùng nông thôn, đây là lực lượng lao động trẻ, có cơ hội tốt trong phát triển lĩnh vực nông nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao. Chính vì vậy, việc tiếp sức để thanh niên, sinh viên khởi nghiệp thành công với sản phẩm OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm) rất cần được các ngành, các cấp quan tâm đầu tư, thúc đẩy.

Gương sáng khởi nghiệp từ sản phẩm OCOP

Diễn đàn khởi nghiệp gắn với Chương trình OCOP trong thanh niên, sinh viên, diễn ra đầu tháng 12/2021 do Trung tâm Phát triển Nông thôn - Saemaul Undong (Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp cùng Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương (VPĐPNTMTW) tổ chức đã thu được kết quả tích cực, tạo môi trường để giới thanh niên, sinh viên chia sẻ kinh nghiệm và thắp lên ngọn lửa khởi nghiệp thông qua các ý tưởng xây dựng và phát triển sản phẩm OCOP.

Ông Nguyễn Minh Tiến - Cục trưởng, Chánh Văn phòng, VPĐPNTMTW khẳng định, thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay không chỉ năng động, bản lĩnh mà còn có niềm đam mê sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp cao, dám đương đầu với những thử thách, trải nghiệm những điều mới để tìm kiếm những hướng đi riêng, từ đó phát triển và đột phá ở nhiều lĩnh lực. Khởi nghiệp là một trong những sân chơi nhằm hiện thực hóa ý tưởng của thanh niên, sinh viên.

Sản phẩm OCOP được giới thiệu quảng bá tại các hội chợ. Ảnh: CTV

“Việt Nam là một nước có nền nông nghiệp truyền thống lâu đời, có lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, bản sắc văn hóa mang nét riêng biệt vùng miền, chính vì vậy khởi nghiệp trong chương trình OCOP có thể tận dụng được tiềm năng sẵn có để phát triển sản phẩm địa phương mang tính độc đáo thể hiện niềm tự hào và tình yêu quê hương đất nước trong mỗi ý tưởng khởi nghiệp”- ông Nguyễn Minh Tiến chia sẻ.

Đến nay từ chương trình OCOP đã “sản sinh” ra nhiều gương sáng khởi nghiệp từ những sản phẩm, đặc sản của địa phương mang lại nguồn lợi kinh tế, góp phần xây dựng nông thôn mới, làm giàu tại quê hương.

Tiêu biểu là tấm gương của chị Lê Thị Ly Na, (thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông) đã thành công trong việc xây dựng cơ sở chế biến, khởi nghiệp với sản phẩm trà mãng cầu xiêm. Với sản phẩm trà làm từ mãng cầu, Ly Na vừa có thể tận dụng nguồn nguyên liệu có sẵn ở địa phương vừa tạo ra sản phẩm hướng tới sức khỏe của người tiêu dùng.

Sau thời gian phát triển, sản phẩm trà mãng cầu xiêm đã dần thâm nhập thị trường, được nhiều người tiêu dùng ở trong và ngoài tỉnh tin tưởng, sử dụng. Đề án về “Trà mãng cầu xiêm” của Ly Na cũng vinh dự đạt giải nhì tại Cuộc thi Khởi nghiệp tỉnh Đắk Nông lần thứ I, năm 2019. Sản phẩm trà mãng cầu của Ly Na là 1/22 sản phẩm được UBND tỉnh Đắk Nông công nhận đạt OCOP đợt 1 năm 2020.

Chương trình “Diễn đàn khởi nghiệp gắn với OCOP trong thanh niên, sinh viên” sẽ là một bước đệm, là động lực thắp lên ngọn lửa khởi nghiệp bừng cháy trong sinh viên thanh niên. Những ý tưởng sáng tạo cùng nguồn cảm hứng vô tận trong việc khởi nghiệp trên chính mảnh đất quê hương sẽ là niềm tự hào vững chắc của thế hệ sinh viên thanh niên năng động ngày nay.

Khởi nghiệp OCOP còn nhiều gian nan

Cũng theo ông Nguyễn Minh Tiến, Chương trình OCOP bước đầu đã tạo thêm nhiều cơ hội để những người trẻ đam mê khởi nghiệp ở lĩnh vực nông nghiệp có điều kiện biến nông sản địa phương thành những sản phẩm có thương hiệu, nâng cấp mẫu mã, chất lượng, tham gia các thị trường tiêu thụ bền vững, từ đó tăng thu nhập cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.

Hiện nay, Việt Nam có trên 50% thanh niên sống ở vùng nông thôn, đây là lực lượng lao động trẻ, có cơ hội tốt trong lĩnh vực nông nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao. Tuy nhiên, thách thức đối với sinh viên, thanh niên muốn khởi nghiệp thông qua chương trình OCOP vẫn còn không ít bởi muốn biến ý tưởng sáng tạo thành hiện thực trong cuộc sống không phải là điều dễ dàng.

Các nghiên cứu gần đây cho thấy, Việt Nam tuy đang phát triển mạnh mẽ phong trào khởi nghiệp sáng tạo nhưng lại nằm trong số 20 quốc gia có khả năng thực hiện các kế hoạch kinh doanh thấp nhất, chỉ có khoảng 3% ý tưởng, dự án khởi nghiệp được gọi là thành công.

Thực tế cho thấy, các ý tưởng, dự án khởi nghiệp thường thất bại là do thiếu nền tảng về khởi nghiệp và chỉ chăm chú vào phát triển sản phẩm mình thích mà không biết sản phẩm đó có đáp ứng yêu cầu thị hiếu và nhu cầu của người tiêu dùng hay không.

TS. Lư Nguyễn Xuân Vũ - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Nguyên cho biết, phát triển các sản phẩm OCOP tưởng chừng rất dễ nhưng thực ra không hề đơn giản. “Như đối với sản phẩm tinh dầu, thị trường về sản phẩm này rất khó tính, nếu không bảo đảm chất lượng và không đầu tư với quy mô đủ lớn thì những sản phẩm này rất khó vươn ra thị trường”- ông Lư Nguyễn Xuân Vũ nhận định.

Nguyên nhân khiến 97% dự án, ý tưởng khởi nghiệp thất bại có rất nhiều. Trong đó, chiếm đến 42% là do sản xuất kinh doanh không đúng với nhu cầu thị trường, 23% là do thiếu hoặc cạn vốn, 19% là do sản xuất kém xa với các đối thủ trên thị trường và 18% là do gặp các vấn đề về giá cả, chi phí…

Ông Nguyễn Minh Tiến cho hay, Diễn đàn khởi nghiệp gắn với Chương trình OCOP trong thanh niên, sinh viên tiếp tục được tổ chức hàng năm với mong muồn là một bước đệm, là động lực thắp lên ngọn lửa khởi nghiệp bừng cháy trong sinh viên, thanh niên. Những ý tưởng sáng tạo cùng nguồn cảm hứng vô tận trong việc khởi nghiệp trên chính mảnh đất quê hương sẽ là niềm tự hào vững chắc của thế hệ sinh viên thanh niên năng động ngày nay.