Thay đổi công thức tính giá xăng dầu phải đánh giá cụ thể và lộ trình phù hợp

"Thị trường xăng dầu biến động do chi phí kinh doanh chưa được tính đúng, tính đủ" là nhận định chủ quan, không chính xác Bộ Công thương cho rằng: Thời gian vừa qua, thị trường xăng dầu có nhiều biến động, nguồn cung xăng dầu cho thị trường có một số bất ổn, một trong những nguyên nhân là do các chi phí kinh doanh xăng dầu chưa được tính đúng, tính đủ trong cơ cấu giá cơ sở xăng dầu do nhà nước điều hành dẫn đến doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu bị thua lỗ, không có động lực duy trì hoạt động kinh doanh. Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công thương bỏ nhận định chủ quan và chưa chính xác nêu trên trong dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ.